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元大金完全併投信 綜效可期

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大金控董事長翁健（前排中）、總經理黃維誠（前排右一）。聯合報系資料照
元大金控董事長翁健（前排中）、總經理黃維誠（前排右一）。聯合報系資料照

元大金控推動將元大投信百分之百持股案，提升經營綜效，不僅依法完成企業併購程序，更主動提高審議標準。元大金控（2885）總經理黃維誠昨（7）日表示，依《企業併購法》相關規定，本案原可經董事會決議後即依法辦理，但元大金基於落實公司治理、重視股東權益及提升資訊透明度等考量，仍主動將交易案提報今年6月股東常會討論，讓全體股東共同參與決策，展現高於法令要求的治理標準。

元大金與元大投信董事會今年3月同步通過股份轉換案，由元大金以發行新股方式取得元大投信其餘25.29%股權，換股比例為每1股元大投信股票換發5.2583股元大金股票。交易完成後，元大投信將成為元大金100%持股子公司，進一步整合集團資源並提升經營與決策效率。

考量重大併購案涉及股東權益，元大金主動提高審議門檻，將本案提報2026年6月12日股東常會討論，最終獲得93.51%股東支持；元大投信亦於同日召開股東常會，本案獲94.93%股東投下贊成票。股份轉換案在雙方股東會均獲逾九成高度支持，顯示本案具有廣泛的股東共識。

黃維誠表示，元大金近年持續推動集團整合，希望透過銀行、證券、投信及保險等事業資源的深度串聯，打造更完整的金融服務生態圈。

元大投信成為100%持股子公司後，將有助於提升集團決策效率、深化跨事業合作，並進一步強化客戶黏著度與金融服務深度。

他進一步表示，此次股份轉換亦希望讓元大投信股東透過持有元大金股票，參與並共享金控整體成長成果。未來集團將持續推動資源整合與綜效發揮，深化元大投資理財生態圈，朝亞洲具競爭力的綜合金融平台目標邁進。

黃維誠強調，元大金向來重視風險管理與公司治理，本次股份轉換案全程依循經濟部主管的《企業併購法》及相關法令規範辦理。在合法合規的基礎上，元大金進一步提升資訊揭露與股東參與程度，並充分尊重元大投信少數股東表達意見及依法行使權利，在推動集團整合與提升經營效率的同時，兼顧程序正當性與股東權益保障。

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