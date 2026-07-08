彭博點出央行最新指示 大額美元賣單傳須當日交易

新台幣匯價近期貶破32元整數關卡，市場關注中央銀行調節匯市動向。

彭博引述外匯交易員報導指出，有銀行在接獲大額美元賣單時，接到央行要求必須於當日完成交易，不得延後或分批執行。

一名本國大型匯銀人士解讀，央行主要目的應是配合市場供需，降低匯率短期劇烈波動。

據了解，並非所有大型外匯指定銀行都會接獲通知。匯銀人士分析，在市場供需相對平衡時，大額美元賣單一次性進場，將增加美元供給，有助推升新台幣匯價；而當新台幣處於貶值趨勢時，這類美元賣盤則可適時提供市場美元流動性，減緩新台幣貶值速度，對穩定匯市具有一定效果。

市場人士指出，央行向來密切監測國內外匯市場交易情況，並與外匯指定銀行保持溝通，針對大型資金流動適時提供「作業指引」。其中，出口商結匯及壽險業外匯避險操作，都是央行長期關注的重要交易。

匯銀人士進一步表示，當新台幣面臨較大貶值壓力時，央行通常會鼓勵或允許市場執行較大規模的美元賣單，以增加美元供給、平抑匯率波動；反之，若新台幣升值速度過快，則可能允許部分美元買盤進場，藉由雙向調節維持匯市秩序，避免匯率出現過度波動。

近期在外資持續匯出、美元走強等因素影響下，新台幣走勢備受市場關注。市場認為，未來除觀察國際美元動向及外資資金流向外，央行是否持續透過市場操作引導大型資金進出節奏，也將成為影響新台幣匯率的觀察指標。