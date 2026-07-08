未成年旅平險保額 是否修法調高？產官各執一詞

家長為未成年子女投保旅行平安險經常被身故保險金上限規定卡住，保險業者建議可透過修法，加註「旅平險或團體險不在此限」的但書解套。但金管會官員認為，在道德風險的問題無法排除的前提下，是否修法仍有待商榷。

「保險法」第一○七條規定，未滿十五歲的未成年人，身故保險金（含壽險、意外險及旅平險）法定最高上限為六十九萬元。至於訂為六十九萬元，則是因為依規定不得超過「遺產及贈與稅法」所定「喪葬費扣除額」一三八萬元的一半。

一位業者指出，很多保戶抱怨若小孩已有其他身故保額，就只能投保六十九萬元差額，明明是參加同一場團遊，小孩能買的保額卻不一樣；此外也有選擇受限困擾，因為當小孩身故保額超過六十九萬元，就不能買有身故保險金的旅平險。

保險業者表示，首先，許多父母認為，實際喪葬支出、醫療費用及其他相關支出可能已超過六十九萬元，因此覺得保障不足。其次，父母替孩子投保終身壽險、意外險，希望及早鎖定較低保費，若小孩十五歲前不幸身故，死亡保險金大多不能給付，只能領取上限六十九萬的法定喪葬費用保險金，或依保單規定退還保費等，造成「有投保卻沒有保障」的感受。

最後，保戶認為成人可依保額獲得數百萬甚至上千萬元身故保險金，但未滿十五歲無論買多少死亡保障，法律限制只能給付六十九萬元內的喪葬費，制度設計不公平。

金管會官員指出，由於過去的確發生數起父或母為了詐領保險金而殺害親生子女的案例，因此道德風險的問題始終不能排除，是否應修法有待商榷。官員說，雖然十五歲以下的孩童最高死亡給付只有六十九萬元，但金管會已同意讓旅平險承保十五歲以下孩童所能獲得的保險給付，若涵蓋海外就醫的醫療給付，可把整體保險給付上限拉高至一二○萬元，因此若孩童有海外就醫需求，仍能獲得照顧。