旅平險投保不便！程序繁瑣功能不足 業者促鬆綁

暑假旅遊旺季到來，不少民眾揪團出國，投保旅行平安險雖是不可或缺的保障，但目前有關旅平險的團體投保，包括多人同行、家庭共同投保、未成年子女投保等規定卻引發不少民怨，業者希望金管會保險局能鬆綁相關規定，金管會則表示，會評估未來是否有更精進的作業方式。

業者指出，暑假期間最常見的投保型態，不外乎三代同堂的家族旅遊，或社團、學校、公司同仁出遊，但實務上旅平險普遍要求每一位被保險人逐一簽名確認，不僅耗時，也易因資料回收不齊而延誤投保時效。一位保險業務員說，許多民眾都是出發前幾天才確認行程與投保需求，短時間內要逐一完成簽名程序實在非常頭痛。

至於線上投保機制，另一位保險業者說，看似方便，卻無法滿足家庭旅遊的需求。業者分析，現行線上投保大多以「本人投保本人」為主，無法由同一位家長或主要聯絡人協助同行家人投保，需要每個人各自線上投保、個別完成流程。

未成年子女的投保問題更是許多父母最常反映的痛點。依現行規範，未滿十五歲兒童在身故保險金，所有保險加總最高六十九萬元，因此在團體旅遊時若小孩已有的各類保險身故給付已達六十九萬元，當次旅遊就無法投保，等於風險完全沒有保障。

此外，業者轉述家長的抱怨指出，孩子參加畢業旅行等團體活動，並非家人安排，應該沒有道德風險，但是投保還是會卡到上限。

保險業者說，投保流程過於繁瑣、線上投保功能不足，反而可能讓民眾在真正需要保障時，因程序複雜放棄投保，造成海外旅遊風險升高。

保險業界提出三大建議，第一，研議在符合風控與身分驗證前提下，針對家庭投保與團體投保提供更彈性的授權或電子簽署機制；第二，強化線上投保平台的家庭投保功能，讓主要要保人可為配偶、子女或同行家人投保；第三，針對未成年子女旅平險的保障限制與可投保範圍，提供更清楚、易懂的揭露與說明，避免家長臨櫃或臨時投保時才發現保障規畫受限。

金管會則回應，對於臨時性的團體旅遊，若要採取非線上的方式投保，目前已開放可先向保險公司告知投保需求，等旅遊當天在集合地再由團員們現場補簽名、再傳給保險公司的方式進行；至於未來是否有更精進的方式，也會持續再評估。