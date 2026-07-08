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轉帳秀戶名… 打詐見成效 警示帳戶銳減11%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金管會去年9月底推動「轉帳顯示戶名機制」，民眾透過ATM、網路銀行及行動銀行轉帳時，可先核對受款人部分隱碼戶名再確認交易，以降低誤轉帳及受騙風險。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
金管會去年9月底推動「轉帳顯示戶名機制」，民眾透過ATM、網路銀行及行動銀行轉帳時，可先核對受款人部分隱碼戶名再確認交易，以降低誤轉帳及受騙風險。示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

金管會去年9月底推動「轉帳顯示戶名機制」，民眾透過ATM、網路銀行及行動銀行轉帳時，可先核對受款人部分隱碼戶名再確認交易，以降低誤轉帳及受騙風險。金管會昨（7）日公布最新統計，截至今年5月底，已有54家金融機構完成上線，警示帳戶數也由去年第3季的15萬4,327戶，降至今年5月底的13萬7,337戶，減幅11%。

金管會表示，雖無法直接證明與轉帳顯示戶名機制有絕對因果關係，但從統計趨勢及民眾回饋來看，制度已發揮良好的防詐效果。

銀行局副局長王允中昨日表示，截至今年5月底，共有54家金融機構完成上線，其中本國銀行已有36家上線，包括全國農業金庫及中華郵政公司（未計入中國輸出入銀行），推估交易覆蓋率已達83%。目前尚有連加支付、歐付寶及渣打銀行等三家金融機構預計於今年完成上線，全盈支付、簡單支付及悠遊卡等三家金融機構則仍在規劃中。

根據金管會統計，去年第3季警示帳戶數為15萬4,327戶，第4季降至15萬757戶，今年第1季再降至14萬3,093戶，截至今年5月底進一步下降至13萬7,337戶，自該機制實施後警示帳戶逐漸下降，已減少16,990戶，減少比例為11%，成效尚屬良好。

王允中表示，金管會不敢直接認定警示帳戶下降完全來自轉帳顯示戶名機制，但這項制度確實提供民眾多一道確認機制，可降低因輸入錯誤帳號衍生的交易糾紛，也能協助判斷受款人的合理性。他說，金管會也收到不少民眾正面回饋，大家都相當肯定這項制度，因此轉帳顯示戶名機制確實具有一定的防詐效果。

此外，近期仍有詐騙集團假冒金管會人員名義行騙。王允中表示，依銀行局收文統計，2024年4至12月約有217件，2025年1至12月約211件，2026年1至3月約11件，累計約439件，案件數已逐季遞減。他提醒，金管會絕對不會以簡訊、LINE或任何社群軟體與民眾聯繫，也絕對不會要求民眾交出金融卡或存摺，或要求繳納驗證金、保證金等。請民眾務必提高警覺、小心查證。

金管會 風險 渣打銀行

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