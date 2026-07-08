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玉山金上半年賺214億 同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

金控獲利成績單亮眼。玉山金（2884）昨（7）日公布上半年稅後純益214.3億元，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.32元；國票金上半年稅後純益27.8億元，年增323.6%，EPS達0.77元，整體獲利已超越去年全年表現。且兩家金控6月單月獲利均較5月增加，顯示獲利仍維持成長軌道。

玉山金6月稅後純益37億元，月增6.3%，累計上半年稅後純益214.3億元，較去年同期增加27.9%，創歷年同期新高，EPS為1.32元。國票金6月自結稅後純益7.7億元，月增28.4%，累計上半年稅後純益27.8億元，較去年同期增加21億2,602萬元，年增323.6%；EPS為0.77元，6月底每股淨值13.11元，整體獲利已超越去年全年表現。

從獲利動能來看，兩家金控成長引擎各有不同。玉山金仍以銀行業務為核心，受惠放款成長、財富管理及海外布局帶動，主要子公司玉山銀行累計上半年稅後純益188億元，較去年同期增加11.4%；玉山證券上半年稅後純益達28.1億元，年增206.5%；玉山創投10億元，由虧轉盈；玉山投信2.7億元。

國票金則由兩大子公司國際票券、國票證券雙引擎帶動，國際票券上半年稅後純益15.5億元，年成長近81%，主因是票券業務維持穩健成長，加上美國聯準會去年全年降息三碼，帶動外幣債券養券收益貢獻持續增溫，並結合債券買賣斷操作收益挹注，使債券業務獲利較去年同期大幅成長；股權業務方面則受惠於AI及電子產業獲利表現亮眼，台股走勢強勁，股票及可轉債部位之處分與評價利益亦明顯提升。

國票證券上半年稅後純益達20.4億元，較去年同期大幅成長近1861%，主因受益於台股上半年日均成交量超過兆元，帶動經紀業務手續費收入及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長；此外，泛自營業於股票、期貨自營及權證部位操作績效表現卓越，投資收益亦大幅度成長提升，整體獲利創歷年新高。

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