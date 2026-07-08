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國票金旗下證券獲利 超車票券

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

AI浪潮推升台股交易熱絡，帶動國票證券的獲利貢獻度首度大幅超越核心子公司國際票券，國票金控（2889）昨（7）日於經營團隊大洗牌後首次召開線上法說會，國票金控各子公司今年上半年受惠資本市場熱絡而有亮眼獲利表現，國票證券不排除評估強化資本結構，樂天銀行則因信貸需求大增而使今年上半年虧損收斂。展望未來，整併國票證券100%持有將是國票金長遠方向。

國票金控發言人李憲宗指出，往年國際票券子公司的獲利貢獻約有六到七成，今年因台股交易熱絡，反而是國票證券獲利貢獻過半數為最多，也是歷年同期首度大幅超車票券獲利，以目前的交投熱潮而言，證券業普遍面臨資本緊蹙的挑戰，券商能承作的融資金額、不限用途款項借貸、自營水位及交易應收帳款等，皆與其資本規模高度連動，因此未來國票金不排除強化資本結構，並嚴加控管自營與信貸部位，以控管風險。

李憲宗說，由於國票金旗下缺乏銀行作為年輕族群的導流點，在數位金融服務方面屬於弱項，加上國票金旗下也缺乏投信機構發行ETF，導致證券經紀市占率近年出現衰退，未來將數位金融、吸引年輕客群和爭取投信機構合作發展業務作為未來努力重點。國票證券也積極規劃利用信託牌照加大投入財富管理業務，打造新成長曲線。

國票金 法說會 國票證券

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