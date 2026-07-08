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國泰投信總座張雍川請辭

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰投信日前因誤踩利害關係人交易相關規範事件，引發市場關注。國泰金控（2882）昨（7）日代子公司國泰投信發布重大訊息公告，國泰投信總經理張雍川辭任總經理職務，自7月8日起生效，在董事會完成新任總經理決議前，將由資深副總經理鄭立誠代理總經理。

繼國泰世華銀行董事長郭明鑑請辭後，國泰金控總經理李長庚日前率領旗下各子公司高階主管向大眾致歉，隨後金管會進行金檢，國泰投信總經理張雍川昨日則自請離職。國泰金控表示，張雍川以「督導不周」為由主動請辭，並透過公司向各界表達最深歉意。

除總經理異動外，國泰金控代子公司國泰投信同步公告董事變動，原任法人董事張雍川及蔡宜芳辭任，兩人原任期自2023年7月18日至2026年7月17日止。本次董事異動比率達同屆董事50%，不過新任董事人選尚未出爐。

張雍川擁有中央大學企業管理學系碩士學位，過去曾任滙豐中華投信研究部基金經理、金鼎投顧研究部研究員及佳格食品行銷部行銷專員等職務，累積行銷、投資研究與企業管理經驗。

張雍川長期深耕投信產業，自2013年起擔任國泰投信總經理，任內帶領國泰投信在基金管理、產品發展及市場布局等面向持續成長，亦曾多次獲得基金相關獎項肯定。此次爭議事件之後，以自請離職落幕。

目前國泰投信總經理職缺尚未補實，將由資深副總經理鄭立誠代理相關職務，後續將待董事會完成選任程序後再行公告。

國泰投信 國泰金控 郭明鑑

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