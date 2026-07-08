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金融消保預算增二倍

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金管會主委彭金隆今（8）日將赴立法院財政委員會報告「115年度金融監督管理基金、保險業務發展基金及中央存款保險公司預算案」，報告內容提前出爐，其中，「推動保護金融消費者權益計畫」預算編列2億5,357.6萬元，年增209%，增幅居各項業務計畫之冠，顯示打詐、投資人保護及金融消保已成為今年施政重點。

報告中提到，今年金融監督管理基金來源編列17億7,878.3萬元，較去年增加1億9,932.4萬元，主要因監理年費收入增加；基金用途則編列6億5,233.7萬元，年增1億9,755.9萬元，主要為增編補助財團法人金融消費評議中心部分營運經費。

其中，以「推動保護金融消費者權益計畫」編列2億5,357.6萬元最多，另編列1億3,764萬元推動永續金融及數位監理行動應用計畫，並持續投入金融資訊公開、國際金融交流及行政管理等業務。基金收支相抵後，今年預計賸餘11億2,644.6萬元，期末基金餘額預估為42億2,905.8萬元，可作為未來年度財源。

今年金融消保工作將持續推動金融知識普及計畫、深化金融服務業公平待客原則、健全投資人保護機制、強化股東會及股務作業管理，並辦理保險輔助人法令宣導、人身保險理賠制度研討等業務，同時持續推動普惠金融措施及微型保險，提供弱勢族群基本保險保障。預算增加也包括增編補助金融消費評議中心部分營運經費，完善金融消費爭議處理機制。

彭金隆 基金 金管會

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