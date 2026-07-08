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永豐銀併京城銀 過關

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會昨（7）日通過永豐銀行與京城銀行合併案，合併後存續主體為永豐銀行，兩家銀行預估合併基準日為明年1月1日，不過，金管會銀行局副局長王允中強調，仍需以資安、客戶服務等所有安全性和妥適性充足才能合併，完成合併後，分行數達189家，為國銀排名第二，僅次於合庫銀的248家分行，總資產、存款餘額和放款餘額市占率皆排名第12名。

永豐金控去年10月完成併購京城銀行後，旗下同時持有永豐銀行及京城銀行100%股權，本次合併案於今年3月27日分別經兩家銀行董事會代行股東會職權通過，合併對價由永豐銀行發行新股予京城銀行股東，不足部分以現金支應。

金管會指出，截至去年底，永豐銀行與京城銀行總資產分別約2.83兆元及3,600億元，合併後存續銀行總資產將達3.19兆元，資本額約1,294億元，國內營業據點共191處。兩家銀行在營業據點、主力業務及客群經營方面具互補性，合併有助提升營運規模與整體競爭力。

王允中表示，根據今年4月底數據，永豐銀與京城銀合併後，分行數合計189家，若加計兩家銀行營業部，營業據點共191處，分行家數將躍居國銀第二名，僅次於合庫銀行的248家。合併後在總資產、存款餘額及放款餘額市占率皆排名第12名。

此外，兩家銀行ATM數量合計也將增加至710台，合併後ATM規模排名國銀第七名。

永豐銀 京城銀 永豐金控

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