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玉山金合併三商壽 金管會點頭 9月1日為合併基準日

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
玉山金控與三商美邦人壽合併獲准，圖為玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）出席。聯合報系資料照
玉山金控與三商美邦人壽合併獲准，圖為玉山金控董事長黃男州（左）與三商人壽董事長翁肇喜（右）出席。聯合報系資料照

金管會昨（7）日宣布同意玉山金控（2884）以股份轉換方式取得三商美邦人壽100%股份，目前預定9月1日為合併基準日，待確定後需向金管會呈報，合併後保障三年內不影響三商壽內外勤員工合計10,304人的勞動權益，至於財務方面，三商壽仍須按照增資計劃書承諾內容完成資本強化，合併後玉山金也有義務需對三商壽增資，預估金額恐超過200億元。

玉山金與三商壽分別於去年11月5日和今年1月23日召開臨時董事會和臨時股東會通過股份轉換案，轉換完成後，三商壽將成為玉山金100%持有的子公司。金管會保險局副局長蔡火炎指出，目前合併基準日預定是9月1日，但需待確定呈報後再行核准，合併後，玉山金保障三年內不會改變三商壽旗下員工的勞動權益。

蔡火炎指出，截至今年5月底，三商壽內勤合計約1,831人，外勤業務員為8,473人，合計共10,304人，玉山金已與三商壽企業工會充分達成共識並簽署契約，承諾權益不變，目前三商壽的基層業務員屬於承攬制，主管職為承攬與僱傭混合制，合併後仍維持原來的業務制度。

另根據保險法相關規定，玉山金取得壽險公司50%以上之股權，至少十年內不能移轉對三商壽之控制權。日前玉山金曾說預計將三商壽更名為「玉山人壽」，不過，蔡火炎指出，目前玉山金尚未提出更名申請。

玉山金控亦出具聲明書，承諾三商美邦人壽保戶權益將不受影響，確保保戶服務不中斷。截至今年第1季底，三商壽歸戶之保戶人數共245.2萬人，主附約加總之有效保單達1,003.8萬件。

針對各界關心三商壽的財務狀況，蔡火炎指出，三商壽於2025年已完成合計171.4億元的次債發行和現金增資，其餘未完成的部分將依三商壽提出的增資承諾繼續完成，若玉山金正式合併三商壽之後，根據金控法規定，若三商壽仍有資本不足情形，玉山金需對三商壽進行增資，以達到維持在資本適足等級的目標，預估增資金額超過200億元。今年三商壽亦有規劃發債及增資，但將在合併基準日之後進行。

今年保險業接軌新一代清償能力制度（TIS），蔡火炎表示，三商壽可適用TIS選擇性過度措施，15年的還款期限內仍須符合原計劃規定，若三商壽未達標，玉山金仍需介入強化資本。

三商壽 玉山金 三商美邦人壽

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