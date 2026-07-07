安泰銀行響應環境部「袋袋箱傳」減塑計畫獲表揚

安泰銀行（2849）積極響應環境部「袋袋箱傳」二手袋循環減塑計畫，發起全行二手紙袋及購物袋募集行動，短短兩個月募集逾11,500個可再利用提袋，成果豐碩。環境部於7日舉辦表揚活動，由部長彭啓明親自頒發感謝狀，肯定安泰銀行透過企業力量支持減塑政策、推動資源循環再利用，由安泰銀行總經理徐世偉代表受領。此次獲環境部表揚，不僅肯定安泰銀行推動減塑與資源循環的具體成果，也延續繼獲頒臺北市績優綠色採購民間企業肯定後，在環境永續領域的持續實踐。

安泰銀行表示，本次募集之二手袋經整理分類後，已透過環境部「袋袋箱傳–二手袋循環平台」 完成媒合，陸續投入台北市建國假日花市等消費據點，提供攤商與消費者重複使用，降低一次性塑膠袋使用量，讓閒置資源重新投入日常消費領域，落實循環經濟與源頭減量的理念。

此次活動也是安泰銀行推動員工「綠行動」永續計畫的重要一環。安泰銀行由上而下積極響應，自發性參與，透過跨單位合作，鼓勵員工將手中乾淨、無異味且提把正常仍可使用的紙袋、環保袋及不織布袋攜至公司集中募集，再藉由環境部數位媒合平台配送至有需求的市場及商圈，不僅提升資源使用效率，也讓員工從日常生活實踐永續，深化減塑與循環利用的觀念。

安泰銀行表示，企業永續來自持續累積的小改變，未來將繼續結合員工參與、企業治理及社會公益，推動更多兼具環境與社會價值的永續行動，落實「陪伴您共創人生安泰」之品牌承諾，攜手客戶及合作夥伴共同打造低碳、循環共榮的永續未來。