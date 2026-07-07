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熱到凍未條！ 南山人壽首創熱傷害微型保險試辦案獲准

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

因應極端氣候高溫風險，南山人壽金管會申請「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」試辦業務，成為首例以熱傷害住院為保障內容的微型保險商品，於今年7月1日起試辦一年，並選定由台南市開始，由社福團體擔任要保單位，只要符合低收入戶、中低收入戶或領取中低收入戶老人生活津貼的年長者資格，因中暑、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣等特定事故而住院，即理賠新台幣1萬元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，依商品設計，被保險人若於保險期間內因熱傷害特定事故，包括中暑、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣等原因住院治療，即可依契約約定獲得定額「熱傷害住院關懷保險金」新台幣1萬元，以降低弱勢族群因高溫引發健康風險所衍生的醫療與經濟負擔。

蔡火炎表示，過去微型保險主要依相關規範辦理人壽保險及傷害保險，但健康險並未明列於行政規則中，因此南山人壽透過業務試辦方式提出申請，讓微型保險保障範圍能進一步延伸。未來若試辦成果良好，南山人壽有意與其他縣市合作推動，金管會也樂觀其成。

南山人壽表示，近年受氣候變遷影響，全球極端高溫事件頻率與強度增加，高溫對高齡者、慢性病患者、低收入戶、獨居長者及戶外工作者等脆弱族群影響更為明顯。公司長期關注氣候變遷對健康的影響，並於2025年加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」，與政府、學研及社福單位合作，推動高溫風險管理及健康促進。

南山人壽指出，該商品於今年4月向金管會提出申請，並於5月28日獲准試辦，初期將以都市熱島地區為主要推動範圍，由南山人壽慈善基金會擔任要保單位。未來將依試辦成果評估是否擴大至其他縣市，讓更多弱勢族群獲得保障。

除了保險保障外，銀行業也將參與高溫調適行動。金管會銀行局副局長王允中表示，環境部去年推動「抗高溫調適對策聯盟」及「抗高溫涼適地圖」計畫，並邀請第一銀行示範參與，利用既有營運據點及公共空間，提供82處試辦點，加入條件包括飲用水、休息座椅、空調設備、廁所、無障礙設施或風扇等至少一項降溫或便利設施。

王允中指出，目前金融機構加入Cool Map平台屬鼓勵性質並無強制要求，各金融機構分行規模與條件不同，是否參與仍由業者自行評估。未來金管會將請銀行公會分享相關經驗，鼓勵金融機構視自身條件加入環境部平台。

金管會 南山人壽 高溫

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