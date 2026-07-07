聽新聞
0:00 / 0:00
母親節消費帶動 國人前五月信用卡刷破2兆元「創同期新高」
金管會7日公布信用卡及電子支付最新統計，受惠勞動節連假、母親節消費、牌照稅繳納等因素帶動，信用卡5月簽帳金額達新台幣4,202億元，較4月增加43億元，創歷年5月單月新高；累計今年前5月簽帳金額達2兆883億元，也創同期歷史新高。
金管會銀行局副局長王允中表示，5月信用卡消費較4月增加，主因是受到連假、節慶購物、聚餐及旅遊需求提升影響，加上牌照稅於5月進入繳款期，帶動信用卡支付金額成長。若與去年同期相比，主要原因仍是非現金支付逐漸普及，民眾使用信用卡消費習慣增加，近年每月信用卡簽帳金額多高於去年同期。
根據金管會統計，截至今年5月底止，國內共有32家信用卡發卡機構，信用卡總流通卡數約5,971萬張，較4月底5,958萬張增加；有效卡數約4,013萬張，與上月約略持平。發卡方面，5月底流通卡數排名前五大發卡機構依序為中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、玉山銀行及台新銀行，有效卡數排名亦相同。
王允中指出，信用卡總流通卡數較去年同期減少約9萬張、年減0.15%，主要受到玉山銀行與家樂福聯名卡合作終止影響，減少約116萬張卡片，使整體流通卡數下降。
電子支付方面，截至今年5月底，電子支付帳戶總使用者人數約4,077萬人，較上月底增加約39萬人；當月代理收付實質交易款項金額達318.7億元，較4月增加28.8億元；國內外小額匯兌金額約171.2億元，增加12.7億元；收受儲值款項金額約317.1億元，增加20.1億元；支付款項餘額則達211億元，較上月底增加20.6億元。
王允中表示，5月電子支付交易成長，主要受所得稅繳納、境內外活動及母親節促銷活動帶動代理收付需求增加影響。目前市場規模持續擴大，但短期內尚無新增電子支付業者設立規劃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。