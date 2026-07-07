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母親節消費帶動 國人前五月信用卡刷破2兆元「創同期新高」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會7日公布信用卡及電子支付最新統計，受惠勞動節連假、母親節消費、牌照稅繳納等因素帶動，信用卡5月簽帳金額達新台幣4,202億元，較4月增加43億元，創歷年5月單月新高；累計今年前5月簽帳金額達2兆883億元，也創同期歷史新高。示意圖。圖／AI生成
金管會7日公布信用卡及電子支付最新統計，受惠勞動節連假、母親節消費、牌照稅繳納等因素帶動，信用卡5月簽帳金額達新台幣4,202億元，較4月增加43億元，創歷年5月單月新高；累計今年前5月簽帳金額達2兆883億元，也創同期歷史新高。示意圖。圖／AI生成

金管會7日公布信用卡及電子支付最新統計，受惠勞動節連假、母親節消費、牌照稅繳納等因素帶動，信用卡5月簽帳金額達新台幣4,202億元，較4月增加43億元，創歷年5月單月新高；累計今年前5月簽帳金額達2兆883億元，也創同期歷史新高。

金管會銀行局副局長王允中表示，5月信用卡消費較4月增加，主因是受到連假、節慶購物、聚餐及旅遊需求提升影響，加上牌照稅於5月進入繳款期，帶動信用卡支付金額成長。若與去年同期相比，主要原因仍是非現金支付逐漸普及，民眾使用信用卡消費習慣增加，近年每月信用卡簽帳金額多高於去年同期。

根據金管會統計，截至今年5月底止，國內共有32家信用卡發卡機構，信用卡總流通卡數約5,971萬張，較4月底5,958萬張增加；有效卡數約4,013萬張，與上月約略持平。發卡方面，5月底流通卡數排名前五大發卡機構依序為中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、玉山銀行及台新銀行，有效卡數排名亦相同。

王允中指出，信用卡總流通卡數較去年同期減少約9萬張、年減0.15%，主要受到玉山銀行與家樂福聯名卡合作終止影響，減少約116萬張卡片，使整體流通卡數下降。

電子支付方面，截至今年5月底，電子支付帳戶總使用者人數約4,077萬人，較上月底增加約39萬人；當月代理收付實質交易款項金額達318.7億元，較4月增加28.8億元；國內外小額匯兌金額約171.2億元，增加12.7億元；收受儲值款項金額約317.1億元，增加20.1億元；支付款項餘額則達211億元，較上月底增加20.6億元。

王允中表示，5月電子支付交易成長，主要受所得稅繳納、境內外活動及母親節促銷活動帶動代理收付需求增加影響。目前市場規模持續擴大，但短期內尚無新增電子支付業者設立規劃。

信用卡 金管會

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