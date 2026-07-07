母親節消費帶動 國人前五月信用卡刷破2兆元「創同期新高」

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

2026-07-07 18:53