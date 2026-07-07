快訊

財神爺您在哪？大樂透今晚17連摃 下期頭獎上看5.9億

陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

美股早盤／記憶體股領跌！費半摔7% 台積電ADR跌5%

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐銀併京城銀獲准 明年拚整併完成、分行數躍升國銀第二大

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會7日通過永豐銀行與京城銀行合併案。聯合報資料照片
金管會7日通過永豐銀行與京城銀行合併案。聯合報資料照片

金管會7日通過永豐銀行與京城銀行合併案，合併後存續主體為永豐銀行，兩家銀行預估合併基準日為明年1月1日，不過，金管會銀行局副局長王允中強調，仍需以資安、客戶服務等所有安全性和妥適性充足才能合併，完成合併後，分行數達189家，為國銀排名第二，僅次於合庫銀的248家分行，總資產、存款餘額和放款餘額市占率皆排名第12名。

永豐金控（2890）去年10月完成併購京城銀行後，旗下同時持有永豐銀行及京城銀行100%股權，本次合併案於今年3月27日分別經兩家銀行董事會代行股東會職權通過，合併對價由永豐銀行發行新股予京城銀行股東，不足部分以現金支應。

金管會指出，截至去年底，永豐銀行與京城銀行總資產分別約2.83兆元及3,600億元，合併後存續銀行總資產將達3.19兆元，資本額約1,294億元，國內營業據點共191處。兩家銀行在營業據點、主力業務及客群經營方面具互補性，合併有助提升營運規模與整體競爭力。

王允中表示，根據今年4月底數據，永豐銀與京城銀合併後，分行數合計189家，若加計兩家銀行營業部，營業據點共191處，分行家數將躍居國銀第二名，僅次於合庫銀行的248家。合併後在總資產、存款餘額及放款餘額市占率皆排名第12名。

此外，兩家銀行ATM數量合計也將增加至710台，其中，永豐銀行目前636台、京城銀行74台，合併後ATM規模排名國銀第七名。

至於分行整併規劃，王允中指出，目前兩家銀行尚未提出關閉分行申請，將先完成銀行合併，再依實際營運狀況評估是否調整分行規模。金管會並未設定合併後一定期間內不得關閉分行的限制，但原則上希望相同類型金融機構在同一地區維持一家據點，以提升營運效率。

王允中強調，銀行合併涉及系統整合、客戶服務及資安風險等多項作業，金管會將要求業者在各項準備完善後，再進行正式整併，以確保客戶權益。

永豐銀 京城銀 永豐金控 金管會

延伸閱讀

金管會核准永豐銀併京城銀 分行數躍居市場第2大

玉山金併三商壽獲准 萬名員工及245.2萬保戶權益不受影響

轉帳顯示戶名機制奏效！警示帳戶減少11% 金管會：54家金融機構已上線

玉山金併三商壽過關 金管會：不影響245萬保戶權益

相關新聞

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

熱到凍未條！ 南山人壽首創熱傷害微型保險試辦案獲准

因應極端氣候高溫風險，南山人壽向金管會申請「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」試辦業務，成為首例以熱傷害住院為保障內容的微型保險商品，於今年7月1日起試辦一年，並選定由台南市開始，由社福團體擔任要保單位，只要符合低收入戶、中低收入戶或領取中低收入戶老人生活津貼的年長者資格，因中暑、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣等特定事故而住院，即理賠新台幣1萬元。

母親節消費帶動 國人前五月信用卡刷破2兆元創同期新高

金管會7日公布信用卡及電子支付最新統計，受惠勞動節連假、母親節消費、牌照稅繳納等因素帶動，信用卡5月簽帳金額達新台幣4,202億元，較4月增加43億元，創歷年5月單月新高；累計今年前5月簽帳金額達2兆883億元，也創同期歷史新高。

永豐銀併京城銀獲准 明年拚整併完成、分行數躍升國銀第二大

金管會7日通過永豐銀行與京城銀行合併案，合併後存續主體為永豐銀行，兩家銀行預估合併基準日為明年1月1日，不過，金管會銀行局副局長王允中強調，仍需以資安、客戶服務等所有安全性和妥適性充足才能合併，完成合併後，分行數達189家，為國銀排名第二，僅次於合庫銀的248家分行，總資產、存款餘額和放款餘額市占率皆排名第12名。

玉山金併三商壽獲准 萬名員工及245.2萬保戶權益不受影響

金管會7日宣布同意玉山金控（2884）以股份轉換方式取得三商美邦人壽（2867）100%股份，目前預定9月1日為合併基準日，待確定後需向金管會呈報，合併後保障三年內不影響三商壽內外勤員工合計10,304人的勞動權益，逾245萬名保戶權益亦不受影響；至於財務方面，三商壽仍須按照增資計劃書承諾內容完成資本強化，合併後玉山金也有義務需對三商壽增資，預估金額恐超過200億元。

國泰投信總經理張雍川請辭

國泰金控今晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於7月8日生效，由資深副總經理鄭立誠暫代其職務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。