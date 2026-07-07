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中暑住院可理賠 南山人壽獲准試辦抗高溫微型保單

中央社／ 台北7日電

近年受到氣候變遷影響，全球極端高溫事件發生頻率持續增加，金管會今天表示，已核准「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險試辦業務」，若因中暑等熱傷害事故而住院，將可獲得定額保險金新台幣1萬元，今年7月正式試辦。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，南山人壽先前向金管會申請辦理「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險試辦業務」，並於5月28日獲准試辦，今年7月正式開辦，試辦為期1年。

蔡火炎解釋，所謂微型保險，是指保險業為經濟弱勢者或特定身分者提供因應特定風險基本保障的保險商品，由社福單位擔任要保單位，承保範圍為被保險人因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院治療者，保險公司將依約給付定額熱傷害住院關懷保險金1萬元，減輕民眾因熱傷害住院所衍生的經濟負擔。

為何要做試辦案，蔡火炎指出，現行微型保險區分為傷害險與壽險，業者希望透過業務試辦，提供經濟弱勢族群其他險種的微型保單，像是此案屬健康險。南山人壽先前曾申請試辦癌症相關的微型保險，此次則為針對熱傷害事故的微型保險，初步規劃自台南市展開試辦。

南山人壽指出，此次試辦由南山人壽慈善基金會擔任要保單位，並以符合相關法規條件之低收入戶或中低收入戶家庭成員、領取中低收入老人生活津貼之老人為保障族群。此微型保險初期試辦地點，將以都市熱島地區為主，待試辦期間或條件達成，再視試辦成果進行調整，評估是否擴大推動到其他縣市，提供更多弱勢族群保障。

南山人壽董事長尹崇堯於聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）時曾表示「氣候危機就是健康危機」，並指出保險業是重要的調適機制，應扮演提升社會氣候韌性的重要安全網角色。

此外，環境部去年推動抗高溫調適對策聯盟，也試辦「涼適地圖」（Cool Map），邀第一銀行作為金融業代表響應政策，外界關注是否還有其他銀行加入。

金管會銀行局副局長王允中指出，第一銀行符合環境部抗高溫涼適點設置條件，只要據點符合有飲用水、休息座椅、空調設備、廁所、無障礙設施、風扇等基礎設備一項就可加入，第一銀行運用既有營業據點公共空間與設施，共82處符合條件，並以總行作為示範點。

王允中解釋，此案主要由環境部規劃並挑選對象，第一銀行也進行示範，金管會請一銀就涼適點到銀行公會分享實務經驗，透過銀行公會評估金融機構適時加入環境部平台的可行性，強調僅為鼓勵性質，不會強迫銀行加入。

金管會 南山人壽 理賠

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