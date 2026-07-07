國泰投信總經理張雍川辭任 以「督導不周」為由請辭…董監事名單也有異動

國泰金控今晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於7月8日生效，由資深副總經理鄭立誠暫代其職務。

國泰金控表示，代替張雍川轉達，以「督導不周」理由主動請辭，並向各界致上最深的歉意。

張雍川請辭應是起因於國泰世華銀前董事長郭明鑑，在擔任國泰投信董事期間，自去年5月開始擔任世芯-KY獨立董事，也造成國泰投信因內部疏漏，投信旗下基金、全委帳戶投資世芯-KY股票，引發利害關係人風暴。

另國泰投信第十屆董監事名單也出爐，除了張雍川外，國泰投信投資長蔡宜芳也辭任董事，新任董事名單為國泰投信董事長李偉正、國泰投信副董事長劉上旗、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總經理陳晏如，監察人為國泰金控財務處會計部協理洪瑞鴻。