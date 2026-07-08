CMoney金曜獎 福邦投顧奪雙冠

全台最大財經資訊平台CMoney舉辦「第六屆CMoney金曜獎－2026投資趨勢展望暨頒獎典禮」，福邦投顧勇奪本屆「目標價最佳獎」及「報酬率最佳獎」雙料冠軍，康和投顧則榮獲「盈餘預估最佳獎」。

頒獎典禮匯聚福邦、康和、國票、第一金、元富等九大投顧董總與高階主管，共同見證全台唯一以量化回測模型評選的投顧最高榮譽，同時針對2026年下半年台股趨勢及AI投資新契機進行深度交流。

除揭曉年度最具預測實力的投顧團隊外，CMoney更首次完整分享近半年投入研究的「零售投資數據」成果，展示如何透過散戶行為、投資意圖與替代數據，協助投顧、投信及法人機構提升研究品質與投資決策能力，也為投資人建立更具前瞻性的市場洞察。

作為全台唯一透過「量化回測模型」進行評選的獎項，CMoney《金曜獎》針對各家投顧近萬份研究報告，真實衡量其在「盈餘預估、目標價及報酬率」三大面向的準確度，而非依據市場知名度或專家主觀評分。旨在為台灣投研產業建立「用數據說話」的新標竿，也協助投資人辨識真正具備研究實力與預測能力的專業團隊。

福邦投顧董事長黃郁婷表示，下半年仍將聚焦具備「稀缺性、漲價能力」的上游材料，包括矽晶圓、PCB、被動元件等供應鏈族群。

康和投顧研究部主管呂晉維則指出，目前AI需求依舊強勁，瓶頸仍在供給端，包括CoWoS先進封裝及HBM等產能不足，因此看好台積電（2330）擴大資本支出所帶動的設備與供應鏈商機，並建議投資人優先布局具競爭優勢的產業龍頭，以降低市場雜訊干擾。

CMoney表示，金曜獎不只是年度頒獎典禮，更希望透過量化評選、替代數據及AI技術的持續投入，建立台灣投研產業的新標準。

未來CMoney將持續結合AI、大數據等資源，協助投顧、投信及法人機構掌握更完整的市場資訊，同時讓投資人享有更透明、更值得信賴的投資決策依據，攜手推動台灣資本市場邁向以數據驅動決策的新時代。