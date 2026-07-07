張雍川請辭「原因曝光」 國泰投信總經理職務由鄭立誠暫代

金管會去年9月底推動「轉帳顯示戶名機制」，民眾透過ATM、網路銀行及行動銀行轉帳時，可先核對受款人部分隱碼戶名再確認交易，以降低誤轉帳及受騙風險。金管會統計，截至今年5月底，已有54家金融機構完成上線，警示帳戶數也由去年第3季的15萬4,327戶，降至今年5月底的13萬7,337戶，減幅11%。雖無法直接證明與轉帳顯示戶名機制有絕對因果關係，但從統計趨勢及民眾回饋來看，制度已發揮良好的防詐效果。

2026-07-07 20:17