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國泰投信總經理張雍川「督導不周」請辭 董監事名單也異動

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張雍川請辭「原因曝光」 國泰投信總經理職務由鄭立誠暫代

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰投信總經理張雍川。記者徐兆玄／攝影
國泰投信總經理張雍川。記者徐兆玄／攝影

國泰投信誤踩利害關係人紅線爭議後，國泰金控（2882）7日代子公司國泰投信發布重大訊息公告，國泰投信總經理張雍川辭任總經理職務，自7月8日起生效，在董事會完成新任總經理決議前，將由資深副總經理鄭立誠代理總經理職務。

國泰金控表示，代張雍川轉達，以「督導不周」為由主動請辭，並向各界表達最深歉意。

根據公告，目前國泰投信總經理職缺尚未補實，將由鄭立誠暫代相關職務，待董事會完成新任總經理遴選後再正式任命。

除總經理異動外，國泰投信董事會同步公告，張雍川及蔡宜芳兩位董事辭任，兩人原任期為2023年7月18日至2026年7月17日，本次董事異動比率達同屆董事50%，後續新任董事人選尚待安排。

國泰投信 國泰金控

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