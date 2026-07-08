快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

中國信託證券 複委託有禮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
中國信託證券續推「投資美學找中信」，複委託新戶享亮點回饋，美股交易還有機會抽2,000元百貨禮券。中國信託證券／提供
中國信託證券續推「投資美學找中信」，複委託新戶享亮點回饋，美股交易還有機會抽2,000元百貨禮券。中國信託證券／提供

投資不僅是累積財富，更是實現理想生活、享受美好時光的一部分。中國信託證券延續廣受好評的「投資美學找中信」，以複委託客群為核心，將投資理財與質感生活完美結合。

活動即日起至今年9月30日止，針對美股複委託交易及專業投資人（PI）推出多重好禮回饋，邀請投資人在掌握全球投資機會的同時，也能享受豐富的生活禮遇，打造兼具財富成長與生活品味的投資體驗。

好禮之一，複委託新戶享100亮點，美股交易最高抽2,000元禮券。在活動期間內，投資人只要新開立中國信託證券複委託帳戶，並加入「中信亮點family」會員，即可獲得亮點100點新戶禮。同時，不限新、舊客戶，只要完成任一筆美股複委託交易，即可參加活動專屬抽獎，每月都有機會抽中亮點600點，可至中信亮點family兌換秀泰影城電影票等多項熱門商品禮券。

此外，為回饋投資人，中國信託證券將再加碼抽出十位幸運得主，每人可獲得2,000元SOGO百貨禮券，讓投資人在複委託投資之餘，不僅掌握全球投資先機，還能輕鬆享受質感生活。

好禮之二，完成專業投資人（PI）申請，有機會受邀出席「投資美學私饗宴」。針對追求進階資產布局的投資族群，中國信託證券亦精心規劃「投資美學私饗宴」，凡於此次活動期間內新開立複委託帳戶，並首次完成專業投資人資格申請，前30名客戶將獨家獲邀入席，參與專屬高端限量頂級私宴。

中國信託證券表示，面對瞬息萬變的國際局勢，投資人的需求已不僅止於交易本身，更延伸至專業資訊與生活體驗的融合。中國信託證券持續推出「投資美學找中信」系列活動，正是將金融服務與質感生活融合的具體實踐，期待透過結合全球投資視野、專屬回饋與生活禮遇，攜手客戶從容掌握世界趨勢。

中國信託 中信 美股

延伸閱讀

兆豐證券暨兆豐期貨反詐座談會 擴大企業阻詐能量

貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型基金7月15日開募

國內投資人參與太空經濟新管道！009800同步NASDAQ 100調整 SpaceX納入迎被動買盤

550億元台股活水來了！勞動基金委外代操名單揭曉

相關新聞

林憲銘籲「軟硬通吃」 台灣要轉為AI應用大國

代工大廠緯創董事長林憲銘、鴻海董事長劉揚偉昨針對ＡＩ前景提出看法。林憲銘說，台灣在ＡＩ硬體供應鏈有世界級優勢，但「如果只有做設備，賺的錢永遠只有這裡面比較辛苦的那一段」，因此應進一步發展ＡＩ應用與台灣自己的大語言模型。劉揚偉則說，ＡＩ發展並非泡沫，算力需求在未來至少三到五年內，都將持續增長。

旅平險投保不便！程序繁瑣功能不足 業者促鬆綁

暑假旅遊旺季到來，不少民眾揪團出國，投保旅行平安險雖是不可或缺的保障，但目前有關旅平險的團體投保，包括多人同行、家庭共同投保、未成年子女投保等規定卻引發不少民怨，業者希望金管會保險局能鬆綁相關規定，金管會則表示，會評估未來是否有更精進的作業方式。

未成年旅平險保額 是否修法調高？產官各執一詞

家長為未成年子女投保旅行平安險經常被身故保險金上限規定卡住，保險業者建議可透過修法，加註「旅平險或團體險不在此限」的但書解套。但金管會官員認為，在道德風險的問題無法排除的前提下，是否修法仍有待商榷。

張雍川辭國泰投信總座

國泰金控昨晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於今天生效，並由資深副總經理鄭立誠暫代職務。國泰金表示，張雍川是以督導不周理由請辭並致歉。

內線案衝擊長榮海運股價 市場：基本面不變

長榮海運股價昨天受到內線交易案消息衝擊，股價跳空開低走低，終場以一八八元作收，下跌七點五元、跌幅百分之三點八四，成交量二萬二六八三張，盤中跌幅一度達百分之四，但尾盤跌幅收斂，市場憂心高層涉入內線交易，恐衝擊公司治理形象，後續司法程序也仍存在不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。