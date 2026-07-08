中國信託證券 複委託有禮

投資不僅是累積財富，更是實現理想生活、享受美好時光的一部分。中國信託證券延續廣受好評的「投資美學找中信」，以複委託客群為核心，將投資理財與質感生活完美結合。

活動即日起至今年9月30日止，針對美股複委託交易及專業投資人（PI）推出多重好禮回饋，邀請投資人在掌握全球投資機會的同時，也能享受豐富的生活禮遇，打造兼具財富成長與生活品味的投資體驗。

好禮之一，複委託新戶享100亮點，美股交易最高抽2,000元禮券。在活動期間內，投資人只要新開立中國信託證券複委託帳戶，並加入「中信亮點family」會員，即可獲得亮點100點新戶禮。同時，不限新、舊客戶，只要完成任一筆美股複委託交易，即可參加活動專屬抽獎，每月都有機會抽中亮點600點，可至中信亮點family兌換秀泰影城電影票等多項熱門商品禮券。

此外，為回饋投資人，中國信託證券將再加碼抽出十位幸運得主，每人可獲得2,000元SOGO百貨禮券，讓投資人在複委託投資之餘，不僅掌握全球投資先機，還能輕鬆享受質感生活。

好禮之二，完成專業投資人（PI）申請，有機會受邀出席「投資美學私饗宴」。針對追求進階資產布局的投資族群，中國信託證券亦精心規劃「投資美學私饗宴」，凡於此次活動期間內新開立複委託帳戶，並首次完成專業投資人資格申請，前30名客戶將獨家獲邀入席，參與專屬高端限量頂級私宴。

中國信託證券表示，面對瞬息萬變的國際局勢，投資人的需求已不僅止於交易本身，更延伸至專業資訊與生活體驗的融合。中國信託證券持續推出「投資美學找中信」系列活動，正是將金融服務與質感生活融合的具體實踐，期待透過結合全球投資視野、專屬回饋與生活禮遇，攜手客戶從容掌握世界趨勢。