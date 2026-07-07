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台人好會花！連假帶動聚餐旅遊需求 5月刷卡額衝同期新高

中央社／ 台北7日電
金管會今天表示，5月適逢勞動節連假與母親節假期，帶動購物、聚餐與旅遊需求，推升信用卡簽帳金額達新台幣4202億元，創歷年同期新高，年增13%，加上民眾愈來愈習慣無現金支付，今年前5月簽帳金額達2兆883億元，續創同期新高，年成長12.51%。信用卡示意圖。圖／AI生成
金管會今天表示，5月適逢勞動節連假與母親節假期，帶動購物、聚餐與旅遊需求，推升信用卡簽帳金額達新台幣4202億元，創歷年同期新高，年增13%，加上民眾愈來愈習慣無現金支付，今年前5月簽帳金額達2兆883億元，續創同期新高，年成長12.51%。信用卡示意圖。圖／AI生成

金管會今天表示，5月適逢勞動節連假與母親節假期，帶動購物、聚餐與旅遊需求，推升信用卡簽帳金額達新台幣4202億元，創歷年同期新高，年增13%，加上民眾愈來愈習慣無現金支付，今年前5月簽帳金額達2兆883億元，續創同期新高，年成長12.51%。

金管會今天公布5月份信用卡及電子支付機構業務資訊。截至5月底止，計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5971萬張，總有效卡數約4013萬張。

金管會銀行局副局長王允中表示，5月信用卡簽帳金額約4202億元，月增43億元，年增13%，主要受惠於5月勞動節連假、母親節假期，帶動民眾的聚餐、購物與旅遊需求，加上愈來愈多人習慣無現金支付，也讓今年前5月簽帳金額達2兆883億元，續寫歷史同期新高。

除了信用卡，電子支付也成為民眾常用支付管道。截至今年5月底，電子支付帳戶總使用者人數約4077萬人，月增約39萬人；5月代理收付實質交易款項金額約318.7億元，月增約28.8億元。

根據統計顯示，LINE Pay Money自去年底上線後，代理收付金額已在今年2月首度奪冠，3月、4月、5月持續蟬聯冠軍寶座，展現市場滲透力。

電子支付使用人數部分，前5名依序為街口支付728萬人，其次一卡通票證724萬人，全支付720萬人居第3名，悠遊卡421萬人為第4名，LINE Pay Money以407萬人位居第5名，排名跟4月相同。

勞動節 母親節 信用卡 刷卡

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