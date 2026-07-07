金管會核准永豐銀併京城銀 分行數躍居市場第2大

金管會今天核准永豐銀行與京城銀行合併案，合併後存續主體為永豐銀行。金管會表示，2家銀行合併後分行家數達189家，躍居國銀第2名，目前暫定銀行合併基準日為2027年1月1日。

金管會表示，永豐金控去年10月1日完成合併京城銀行後，永豐金控持有永豐銀行及京城銀行100%股權。本案在今年3月27日分別經永豐銀行與京城銀行董事會代行股東會職權決議通過，合併對價由永豐銀行發行新股予京城銀行股東，不足部分以現金支應。

金管會銀行局副局長王允中指出，截至2025年12月底，永豐銀行及京城銀行的總資產各約新臺幣2.83兆元及0.36兆元，擬制合併後存續銀行的總資產達3.19兆元，資本額約1294億元，國內營業據點為191處（含2家銀行營業部）。根據業者申請文件，2家銀行在營業據點、主力業務及客群經營上皆具備互補性，合併案有助於提升營運規模與整體競爭力。

王允中指出，2家銀行合併後分行家數189家，居本國銀行第2大，僅次於合庫銀行248家分行。2家銀行合併後，存款與放款市占率都排名國銀第12名，ATM數量部分，永豐銀636台，京城銀有74台，合計達710台ATM，居市場第7名。

王允中補充說明，雙方後續要能完全確保銀行資安、客戶服務、安全性無虞後才可合併，2家銀行合併基準日暫定2027年1月1日，但日期僅供參考仍可能變動。