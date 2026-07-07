快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

550億元台股活水來了！勞動基金委外代操名單揭曉

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。圖／本報系資料照
勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。圖／本報系資料照

勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。入選五家名單為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信，總委託金額共550億元，委任期間5年。

勞金局說明，此次遴選吸引國內證券投資信託業者踴躍參與，經嚴謹審查及評選程序，擇優選出五家取得簽約資格之受託機構，分別為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信（依首字筆畫順序排列），其中每家受託金額為新制勞工退休基金新臺幣（以下同）90億元、勞工保險基金10億元及國民年金保險基金10億元，合計110億元，總委託金額共550億元，委任期間5年。

勞動基金運用局經管基金規模持續成長，每年持續依各基金資產配置、資金流出入情形、國內外金融市場情勢等，規劃辦理委託經營業務。

此次委託以「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」之報酬指數為參考指標，期在兼顧基金收益下，將環境、社會、公司治理及資訊揭露等永續發展納入投資考量，並期透過指數設計，及經理人之投資專業及研究資源，以多元化之投資策略及風格，分散基金投資風險及增進長期穩健收益。

此次委任案，依年度資產配置辦理之例行性資金運用，勞動基金運用局後續將辦理五家受託機構之委任投資契約簽署及帳戶開戶事宜，並持續密切關注國內外經濟發展變化，適時辦理此次國內投資委任案的撥款事宜。

勞動基金 統一投信

延伸閱讀

滙豐投信首發AI人型機器人多重資產基金 年底前將推主動台股ETF

7月首波非投等債券除息潮來了 00989B 迎首次除息配0.082元 年化9.5%

國內投資人參與太空經濟新管道！009800同步NASDAQ 100調整 SpaceX納入迎被動買盤

台股基金八強淨值創高 統一龍馬近一季漲73% 績效最佳

相關新聞

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

550億元台股活水來了！勞動基金委外代操名單揭曉

勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。入選五家名單為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信，總委託金額共550億元，委任期間5年。

亞股熄火熱錢流出 新台幣重貶1.18角收32.143元

亞股殺聲隆隆，熱錢持續流出，台灣上演股匯雙殺。台股今天重挫1077點，新台幣兌美元跌勢洶洶，收盤收32.143元，重貶1...

聯準會添變數、就業數據喜憂參半！投資級債單周吸金78億美元居冠

就業數據喜憂參半，根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，統計自6月25日至7月1日，三大主要債市延續全數淨流入態勢，其中投資等級債以78.27億美元居冠；其次依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入17.2億美元與0.9億美元，顯示資金持續回流固定收益市場、且非投資級債流入擴大。

新台幣重貶1.18角 央行阻貶 慎防匯出瘋狗浪

新台幣兌美元匯率7日續貶，失守32元後貶勢擴大，終場收32.143元，重貶1.18角，成交金額19.46億美元；創下去年四月底匯市大逃殺之後的新台幣新低。外資持續匯出，央行擔心恐出現匯出瘋狗浪，交易室密切注意資金進出情況。

新台幣重貶1.18角 收32.143元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.143元，重貶1.18角，成交金額19.46億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。