550億元台股活水來了！勞動基金委外代操名單揭曉

勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。入選五家名單為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信，總委託金額共550億元，委任期間5年。

勞金局說明，此次遴選吸引國內證券投資信託業者踴躍參與，經嚴謹審查及評選程序，擇優選出五家取得簽約資格之受託機構，分別為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信（依首字筆畫順序排列），其中每家受託金額為新制勞工退休基金新臺幣（以下同）90億元、勞工保險基金10億元及國民年金保險基金10億元，合計110億元，總委託金額共550億元，委任期間5年。

勞動基金運用局經管基金規模持續成長，每年持續依各基金資產配置、資金流出入情形、國內外金融市場情勢等，規劃辦理委託經營業務。

此次委託以「FTSE4Good臺灣指數公司臺灣永續指數」之報酬指數為參考指標，期在兼顧基金收益下，將環境、社會、公司治理及資訊揭露等永續發展納入投資考量，並期透過指數設計，及經理人之投資專業及研究資源，以多元化之投資策略及風格，分散基金投資風險及增進長期穩健收益。

此次委任案，依年度資產配置辦理之例行性資金運用，勞動基金運用局後續將辦理五家受託機構之委任投資契約簽署及帳戶開戶事宜，並持續密切關注國內外經濟發展變化，適時辦理此次國內投資委任案的撥款事宜。