玉山金併三商壽過關 金管會：不影響245萬保戶權益

金管會今天核准玉山金以股份轉換方式取得三商美邦人壽100%股份，預計合併基準日為9月1日。金管會表示，玉山金承諾後續將增資，並全員留用三商壽1萬304名員工，保障3年勞動權益不變，三商壽的245.2萬名保戶權益也不受影響。

玉山金與三商美邦人壽分別在去年11月5日及今年1月23日召開臨時董事會及股東臨時會，通過股份轉換案，轉換完成後三商壽將成為玉山金100%持股的子公司，玉山金今年5月8日向金管會提出申請，金管會今天宣布核准玉山金併購三商壽一案。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，本案符合金融控股公司法及保險法相關規定，且玉山金在維護三商壽保戶及員工權益、資金來源、財務健全性、具專業能力經營保險業、長期經營承諾及因應三商壽未來增資需求財務能力等各方面，都符合相關規定；玉山金也出具聲明書，承諾三商壽保戶服務不中斷。

蔡火炎指出，三商壽內、外勤員工共1萬304人，其中內勤1831人與外勤業務員8473人，玉山金原則上採取全員留用，並保障3年內勞動權益不會改變。截至今年第1季止，三商壽保戶達245.2萬人，有效保單達1003.8萬件。

外界關注三商壽今年起接軌新一代清償能力制度（TIS）後的資本狀況，蔡火炎指出，三商壽已申請適用選擇性過渡措施，目前仍由金管會審核中，若獲准，可適用15年過渡期間。三商壽申請過渡時有提出增資承諾，玉山金取得三商壽後，也須履行相關增資承諾。

保險局說明，三商壽2025年發行次順位債券與增資金額合計171.4億元，其餘尚未完成的增資規劃，也須依對金管會的承諾持續辦理，玉山金後續將對三商壽做增資，據了解，後續增資規模超過200億元。

蔡火炎說，玉山金併三商壽的合併基準日暫定9月1日，玉山金目前尚未提到把三商壽更名為玉山人壽，若有更名規劃，可能待合併基準日後再提出申請。