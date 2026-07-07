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聯準會添變數、就業數據喜憂參半！投資級債單周吸金78億美元居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

就業數據喜憂參半，根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，統計自6月25日至7月1日，三大主要債市延續全數淨流入態勢，其中投資等級債以78.27億美元居冠；其次依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入17.2億美元與0.9億美元，顯示資金持續回流固定收益市場、且非投資級債流入擴大。

從總體經濟面觀察，安聯投信指出，美國職位空缺數高於預期，但6月新增非農就業遠低於預期，美國總統川普政府據悉正在研究方法以撤換部分聯準會理事。公債殖利率因此劇烈震盪，多數債市下跌。投資級債下跌，資金持續流入，美國5月職位空缺數意外成長，油價回落提振6月消費者信心指數小幅上升。

展望後市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美國非投資級債殖利率於6月攀升，信用風險溢價也同步擴大。投資人面臨一連串不確定因素，包括伊朗停火協議反覆生變、對AI 概念股漲勢能否持續的雜音、僵固的通膨，以及聯準會維持鷹派立場等。

謝佳伶表示，各信評表現分化，CCC 級債券殖利率多次突破12%，為近期表現相對疲軟的族群，相較之下，BB 級債券表現較具韌性。整體來看，受低評級債券拖累，非投資級債利差大致回到過去一年平均水準。不過有賴企業基本面依然穩健，短期內信用利差預計仍將維持在相對狹窄且區間震盪的格局。

就策略上，安聯投信表示，著眼於核心利率市場殖利率大幅上升，但信用債市場尚未調整，顯示不同資產類別吸收衝擊的方式各異。綜觀各區域與資產類型，主動管理存續期以及關注較高品質的信用債，有助於降低股票與利率的波動；另方面，新興市場雖有投資機會，但需要採取選擇性策略，例如優先考慮石油出口國而非進口國。在信用債市場，相對偏好金融與非循環性消費產業。

聯準會 債券 通膨

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