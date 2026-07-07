台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

工商協進會7日舉行公亮講座，吳東亮在會前受訪時，針對台股交易時間延長的話題，他另外提出一點強調，台灣經濟畢竟還是呈現K型發展，目前表現較好的主要還是半導體、ICT、AI相關產業，傳統產業也有很多優質公司。但如果台股延長交易時間，是否會對這些傳產公司造成一些衝擊？他建議需要有相對應的配套措施。

吳東亮進一步舉例說明，保險公司資金規模相當龐大，是否可以適度調整投資這些優質股票的RBC（資本適足率）相關規範，讓保險資金有更大的投資空間，如此一來，不僅市場交易時間延長，也能有更多資金投入市場，這是我的建議。

此外，上周行政院通過軍公教加薪，政府也呼籲企業幫員工加薪；吳東亮回應，他認為這絕對是好事情。軍公教同仁都很辛苦，加薪很合理。以金融業來說，本來多年來幾乎每年都會加薪。如果公司有賺錢，就應該讓同仁分享成果，給員工更好的薪資和獎勵。

下周生技展，傳出香港聯交所將來台爭取生技業赴港上市；吳東亮則認為，台灣資本市場已經是全球第五大，香港大概比台灣再大一點，約是第四大。但是他認為，在台灣上市、上櫃本身就是很好的選擇，不一定非得到香港不可。而且法規方面，政府這幾年也已經做了很多鬆綁。

吳東亮表示，今天早上他剛好參加創投公會年會，國發會主委也做了專題演講，主要就是談如何持續鬆綁法規，協助新創公司上興櫃、上市。他認為政府已經注意到這項需求，也陸續推出不少新的措施，希望讓資本市場更具吸引力。