快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。記者簡永祥／攝影
國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。記者簡永祥／攝影

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

工商協進會7日舉行公亮講座，吳東亮在會前受訪時，針對台股交易時間延長的話題，他另外提出一點強調，台灣經濟畢竟還是呈現K型發展，目前表現較好的主要還是半導體、ICT、AI相關產業，傳統產業也有很多優質公司。但如果台股延長交易時間，是否會對這些傳產公司造成一些衝擊？他建議需要有相對應的配套措施。

吳東亮進一步舉例說明，保險公司資金規模相當龐大，是否可以適度調整投資這些優質股票的RBC（資本適足率）相關規範，讓保險資金有更大的投資空間，如此一來，不僅市場交易時間延長，也能有更多資金投入市場，這是我的建議。

此外，上周行政院通過軍公教加薪，政府也呼籲企業幫員工加薪；吳東亮回應，他認為這絕對是好事情。軍公教同仁都很辛苦，加薪很合理。以金融業來說，本來多年來幾乎每年都會加薪。如果公司有賺錢，就應該讓同仁分享成果，給員工更好的薪資和獎勵。

下周生技展，傳出香港聯交所將來台爭取生技業赴港上市；吳東亮則認為，台灣資本市場已經是全球第五大，香港大概比台灣再大一點，約是第四大。但是他認為，在台灣上市、上櫃本身就是很好的選擇，不一定非得到香港不可。而且法規方面，政府這幾年也已經做了很多鬆綁。

吳東亮表示，今天早上他剛好參加創投公會年會，國發會主委也做了專題演講，主要就是談如何持續鬆綁法規，協助新創公司上興櫃、上市。他認為政府已經注意到這項需求，也陸續推出不少新的措施，希望讓資本市場更具吸引力。

台股 吳東亮 股票

延伸閱讀

吳東亮：延長交易有利AI族群 不利傳產表現 應有配套支持璞玉發光

台股收盤延到15：30只是爽政府？調降證交稅、取消千股交易單位也請同步國際

PCB龍頭臻鼎董座沈慶芳：AI仍在基建初期 未來真正的應用尚未開始

台股延長交易掀熱議！PTT反對聲浪高：先改全零股、廢處置制度

相關新聞

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

550億元台股活水來了！勞動基金委外代操名單揭曉

勞動基金運用局7日完成新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金2026年度第1次國內投資相對報酬型委託經營受託機構遴選作業。入選五家名單為中國信託投信、安聯投信、統一投信、滙豐投信、摩根投信，總委託金額共550億元，委任期間5年。

亞股熄火熱錢流出 新台幣重貶1.18角收32.143元

亞股殺聲隆隆，熱錢持續流出，台灣上演股匯雙殺。台股今天重挫1077點，新台幣兌美元跌勢洶洶，收盤收32.143元，重貶1...

聯準會添變數、就業數據喜憂參半！投資級債單周吸金78億美元居冠

就業數據喜憂參半，根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，統計自6月25日至7月1日，三大主要債市延續全數淨流入態勢，其中投資等級債以78.27億美元居冠；其次依序為非投資級債與新興市場債、分別淨流入17.2億美元與0.9億美元，顯示資金持續回流固定收益市場、且非投資級債流入擴大。

新台幣重貶1.18角 央行阻貶 慎防匯出瘋狗浪

新台幣兌美元匯率7日續貶，失守32元後貶勢擴大，終場收32.143元，重貶1.18角，成交金額19.46億美元；創下去年四月底匯市大逃殺之後的新台幣新低。外資持續匯出，央行擔心恐出現匯出瘋狗浪，交易室密切注意資金進出情況。

新台幣重貶1.18角 收32.143元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.143元，重貶1.18角，成交金額19.46億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。