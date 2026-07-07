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亞股熄火熱錢流出 新台幣重貶1.18角收32.143元

中央社／ 台北7日電
亞股殺聲隆隆，熱錢持續流出，台灣上演股匯雙殺。台股今天重挫1077點，新台幣兌美元跌勢洶洶，收盤收32.143元，重貶1.18角，下探逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額29.485億美元。圖／本報資料照片
亞股殺聲隆隆，熱錢持續流出，台灣上演股匯雙殺。台股今天重挫1077點，新台幣兌美元跌勢洶洶，收盤收32.143元，重貶1.18角，下探逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額29.485億美元。圖／本報資料照片

亞股殺聲隆隆，熱錢持續流出，台灣上演股匯雙殺。台股今天重挫1077點，新台幣兌美元跌勢洶洶，收盤收32.143元，重貶1.18角，下探逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額29.485億美元。

儘管美股收漲，亞股因AI泡沫而承壓，日、韓股同步重挫，台股走勢震盪午盤下殺，千元高價股綠油油、被動元件多檔跌停，僅金融和生技族群抗跌；指數終場下跌1077.28點，收在45479.11點，創史上第8大單日跌點，失守10日線46057點及月線45710點。

新台幣兌美元今天以32.03元開盤，而後延續貶勢，但隨著台股急跳水、外資午後加大匯出，新台幣跌幅跟著擴大，盤中最低觸及32.176元、重貶1.51角，終場收在32.143元，匯價連5跌，且創去年4月30日以來最低收盤價。

外匯交易員表示，外資今天續賣超台股逾500億元，台股短線仍處修正階段，加上時值股利發放旺季，只要外資持續匯出，新台幣仍有貶值壓力；另一方面，新台幣走弱也可能使出口商惜售美元，進一步削弱匯價支撐。

根據外電報導，近期新台幣走弱，央行致電部分出口商表示可「無限量賣匯」，市場解讀央行希望鼓勵出口商適度拋匯，避免外資股利匯出加重貶勢。外匯交易員則表示，上週新台幣還在31元字頭，這週就貶破32元整數大關，貶幅還不小，難免讓出口商傾向觀望，看有沒有更甜的價格。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.07%，亞幣升貶互見，韓元勁揚0.59%，日圓升值0.12%，人民幣微跌0.06%，新台幣則重挫0.37%，淪最弱亞幣。

台幣 美股 韓股

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