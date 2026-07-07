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新台幣重貶1.18角…央行阻貶 慎防匯出瘋狗浪

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣兌美元匯率今收32.143元，重貶1.18角，創下去年四月底匯市大逃殺之後的新低。外資持續匯出，央行擔心恐出現匯出瘋狗浪，交易室密切注意資金進出情況。聯合報系資料照
新台幣兌美元匯率今收32.143元，重貶1.18角，創下去年四月底匯市大逃殺之後的新低。外資持續匯出，央行擔心恐出現匯出瘋狗浪，交易室密切注意資金進出情況。聯合報系資料照

台幣兌美元匯率7日續貶，失守32元後貶勢擴大，終場收32.143元，重貶1.18角，成交金額19.46億美元；創下去年四月底匯市大逃殺之後的新台幣新低。外資持續匯出，央行擔心恐出現匯出瘋狗浪，交易室密切注意資金進出情況。

匯銀人士指出，近期美元指數轉強、主要亞幣走弱，加上外資賣超台股後匯出，均使新台幣承壓。

值得注意的是，新台幣雖連續走弱，但央行為維持外匯市場秩序，持續進場調節；匯銀主管透露，央行近幾個交易日，都在新台幣貶幅擴大之際，進場拋匯，例如今日就在尾盤適度阻貶。

匯銀主管認為，目前央行重點不在死守32元整數關卡，而是控制貶值速度，避免整體市場氣氛太過趨向單一方向，形成外資匯出的瘋狗浪。新台幣短線仍可能測試32.5元，央行阻貶力道將成為匯市觀察焦點。

央行 台幣 匯率

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