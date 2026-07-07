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外資狂提款547億元、新台幣盤中重貶逾1.5角…市場緊盯Fed會議紀要

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。受到外資7日再度賣超台股547億元衝擊，新台幣兌美元午後貶勢明顯擴大，在外資賣超金額出爐後，匯價一度重挫1.51角，最低來到32.176元，反映資金持續流出及市場避險情緒升溫。圖／本報資料照片
外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。受到外資7日再度賣超台股547億元衝擊，新台幣兌美元午後貶勢明顯擴大，在外資賣超金額出爐後，匯價一度重挫1.51角，最低來到32.176元，反映資金持續流出及市場避險情緒升溫。圖／本報資料照片

外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。受到外資7日再度賣超台股547億元衝擊，新台幣兌美元午後貶勢明顯擴大，在外資賣超金額出爐後，匯價一度重挫1.51角，最低來到32.176元，反映資金持續流出及市場避險情緒升溫。

台股7日遭遇沉重賣壓，電子權值股成為殺盤重心，加上亞洲主要股市同步走弱，市場出現「多殺多」走勢，加權指數終場重挫逾千點，不僅跌破46,000點整數關卡，也失守月線支撐。外資連日大幅調節持股，7日再賣超547億元，成為壓抑台股及新台幣表現的主要因素。

匯銀人士指出，近期市場美元需求持續升溫，央行對大型美元賣單出手管理，要求銀行接獲大型美元賣單後，須於當日完成拋售，不得延後或分批處理，以維持匯市正常運作與交易秩序。

市場接下來將聚焦本周四公布的美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，藉此觀察決策官員對未來貨幣政策的最新看法。匯銀主管表示，市場尤其關注有多少聯準會官員仍支持進一步升息，以及新任主席華許對利率政策的立場。

若會議紀要釋出比市場預期更強烈的「鷹派」訊號，將提高市場對升息的預期，美元指數可望進一步走強，屆時包括新台幣在內的非美元貨幣恐將承受更大的貶值壓力。匯銀認為，在外資持續調節台股、美國貨幣政策仍具不確定性的情況下，短期新台幣走勢恐仍偏弱，股匯市波動也可能持續加劇。

Fed 台股 美元指數

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