林修銘：NASDAQ市值已超越NYSE　突顯新創價值

台灣證券交易所董事長林修銘今天出席台灣創投暨私募投資年會，他表示，引領創新的美國那斯達克（NASDAQ），市值已超越紐約證券交易所（NYSE），突顯全球資本市場正在發生的重大變革，而證交所透過力推創新板，希望打造台灣成為亞洲NASDAQ。

林修銘今天參加台灣創投暨私募投資年會，以「對談資本市場新格局，推動台灣創業生態深化發展」為題，與櫃買中心董事長簡立忠、中華電信董事長簡志誠進行對談。

林修銘表示，美國對於投資的概念及新創的環境，與一般或台灣現有既存的上市櫃募資市場，在基本上有很大差別。像特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）等新興的科技公司，現在已引領全球資本市場；或是最近剛上市的SpaceX，都顯示出重視高度成長的資本市場價值。

林修銘強調，現在全球資本市場評估企業價值的主流方式，與傳統交易所的評價方式已有很大差別，這是非常重要的轉變。

林修銘引述資料，從2015年到2025年的10年間，NYSE市值成長76.94%，同時間引領創新的NASDAQ市值呈現跳躍式的成長415.55%，現在NASDAQ市值已經超越NYSE，成為全世界市值最大的交易所。從這裡可以看出，重視成長與未來新創，可以創造非常大的價值，這是現在正在發生的一個重大資本市場變革。

他進一步指出，台灣證交所力推創新板，就是希望引領這樣的一個方式，打造台灣成為亞洲NASDAQ。希望不只是台灣的新創公司到創新板來掛牌，也希望亞洲或甚至其他區域的新創公司來台灣掛牌。

林修銘分析，包括日本、韓國或新加坡，很多國家對於創新板或成長板的經營方式，都是把它當成次板來經營；但台灣證券交易所有別於一般資本市場，是把創新板拉高到主版的層級，也就是對焦NASDAQ的方式，台灣創新板在去年10月公告了一系列鬆綁，對標上市公司的標準。

林修銘指出，去年10月新制公布後，自去年11月到現在，創新指數上漲140%，相較於上市和上櫃指數分別上漲59.25%和54.6%，展現強勁上漲動能；而同時間，創新指數的日均成交值也較2025年成長289%。