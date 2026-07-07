中華徵信所：央行利率「連九凍」 在繁榮與隱憂之間走出最優雅步伐

中華徵信所最新「總編輯專欄」以「央行利率連九凍真相，護航金控、封印泡沬」為題，解讀央行的「按兵不動」，其實是一場為台灣量身打造的高階財務鬆綁術；也是台灣央行在繁榮與隱憂之間，走出的最優雅步伐。全文如下:

當主計總處大幅上修經濟成長率，創下近年罕見的高成長狂潮時，台灣央行在6/18的理監事會議中，決議維持政策利率不變。包括重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持在2%、2.375%以及4.25%，達成「連九凍」。

緊接著7/3央行罕見的透過官方臉書粉專發表專文，向6/2以一百歲高齡辭世的前美國聯準會（Fed）主席葛林斯班致敬。文中雖然褒多於貶，但文中強調「前總裁彭淮南對市場機制與金融創新的效益有所保留，當市場機制失靈，金融創新危及金融穩定時，政府應積極介入矯正」，透露央行長期穩健保守的政策，恐怕才是專文真正的重點，也值得進一步解讀。

以央行「連九凍」來說，在主流財經媒體的公式化解讀中，這多半被視為央行在「防禦通膨」與「房市管制」間的妥協之舉。然而，細究台灣的總體經濟與金融結構，這份「利率凍結」的背後，實則交織著一場牽涉國家戰略、金融巨頭獲利密碼與傳產存續的底層博弈。攤開總體經濟數據的表象，央行的「按兵不動」，其實是一場為台灣量身打造的高階財務鬆綁術。

過去一段時間，台灣的壽險業（如富邦金、國泰金等）每年必須「平白送給外資銀行」高達數千億台幣的避險規費，導致空有天量海外利息，財報卻不好看。

然而，金管會推動的「外匯價格變動準備金新制」正式上路，徹底改變了這一切。這項允許壽險業將未實現匯損按存續期間攤提的政策，配合央行維持2%的低利率環境，成功將壽險業龐大的避險比例壓至歷史新低。省下來的千億避險成本，直接灌入金控的EPS之中，使壽險得以「財報解放」。

對於金融巨頭而言，這是一個完美的平衡點。如果央行在此時盲目升息，縮小台美利差，將誘發這龐大的海外資金回流國內。在台灣缺乏足夠實體投資管道的情況下，這些資金只會湧入股市與房市，造成嚴重的資產泡沫。央行的不升息政策，實則是封印了國內游資氾濫的引信，將資金巨獸穩穩安頓在海外賺取利差。

若從實體產業觀察，台灣的企業結構正面臨極端的「K型雙速發展」。傳統經濟學認為升息可以冷卻過熱的投資，但這套理論在台灣完全失效。

以台積電為首的AI及半導體巨頭，海外出超表現極其亮眼，資產負債表上充斥著天量現金。一旦央行升息，這些不需要依賴銀行放款的科技巨頭，其龐大現金的利息收入反而呈爆發式增長。它們甚至能透過供應鏈金融，向下游廠商提供融資支援，扮演起「影子銀行」的角色。

相反地，受到全球關稅與地緣政治夾擊的傳統製造業，營運週轉高度仰賴銀行融資。央行若升息，一點都打不到資金過剩的科技業，卻會精準捏碎脆弱傳統產業的生存空間。

雖然央行沒有繼續升息，但2.0%的重貼現率，對一般企業而言，實質放款利率已普遍落在2.8%～3.5%的緊縮區間。對於毛利率僅偏低的傳統製造業來說，長期利息支出直接吞噬了所有微薄利潤。

更嚴峻的是金融學上的「信貸配給」現象。在K型經濟下，銀行（特別是公股行庫）的頭寸正前所未有地集中在AI供應鏈與半導體擴廠上。面對傳統製造業，銀行不僅調高信用利差，更在展延貸款時要求增加擔保品，甚至縮減放款額度。這種無聲的「微血管栓塞」，正導致許多本質優良的傳產企業面臨嚴峻的流動性短缺與違約風險。

外界雖有批評台灣央行不升息導致台美利差擴大、新台幣積弱不振的聲音，然而，深層的幕後戰略在於央行對匯率的「隱性控管」。

在台灣半導體算力獨霸全球、貿易順差創歷史新高的基本面下，新台幣理論上有著極強的升值底氣。但央行堅守利率不動，刻意將台幣維持在相對弱勢的區間，這是為了確保台灣晶片與高階伺服器在全球報價上具備絕對競爭力。這是被動式弱勢台幣的產業戰略外掛-央行選擇忍受國內進口物價的微幅通膨，實質上是在為台灣科技產業在全球供應鏈重組中，構築無可動搖的價格護城河。

面對看似景氣過熱、實則結構失衡的台灣經濟，央行頂住壓力維持利率不變。不盲目跟進歐美的升息步伐，而是選擇以「選擇性信用管制」定向控管房市，這是將傷害降到最低、同時兼顧科技戰略擴張與傳產命脈的最佳解方，也是展現「精準定向管制」的政策定力。

在2026年這個緊縮高原期的變奏中，央行展現了極高的戰略定力。維持2.0%重貼現率的現狀，讓金控賺利差、讓科技業衝鋒，同時為傳產保留最後一口游資的氧氣，這就是台灣央行在繁榮與隱憂之間，走出的最優雅步伐。