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日圓兌美元回升至161 富邦金羅瑋：165元為日本央行心理防線

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
日圓近日跌至1986年以來最低，且貶破1美元兌162日圓關卡。路透
日圓近日跌至1986年以來最低，且貶破1美元兌162日圓關卡。路透

日圓近日跌至1986年以來最低，且貶破1美元兌162日圓關卡，避險基金對日圓看法也轉為2007年以來最悲觀的水準，引發市場揣測日本官員何時會進場阻貶日圓。日圓7日盤中升值逾0.25%報161.68日圓。

日本厚生勞動省7日公布月份名義薪資同比成長3.2%，4月增幅經修正後為3.6%。這一數字低於經濟學家預期，但標志著薪資增速連續第四個月達到至少3%，為1992年以來最長紀錄。當薪資漲幅遠超通膨，市場目前預期日本央行在12月底前再次加息的概率約82%。

富邦金控首席經濟學家羅瑋日前受訪時表示，美國財政部長貝森特近期訪日，多次強調日本央行應加速貨幣政策正常化，提高利率水準，加上日圓若持續大幅貶值，將增加日本輸入性通膨的壓力，因而預估目前處於162元兌1美元左右的日圓匯率，短期內雖然還是偏向貶值，但頂多貶到165元左右，就會觸碰到美國跟日本央行的底線。

羅瑋分析，日本民眾已逐漸無法忍受高通膨及食品價格持續攀升，政府勢必採取更多措施因應。至於美國後續政策，他認為，川普政府未必會如1980年代廣場協議般直接要求亞洲貨幣升值，而可能改以301條款、要求增加對美投資及採購美國商品等方式縮減貿易逆差，7月相關政策宣布將是影響日圓的重要觀察點。

日本央行 富邦 日本

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