彭金隆：金融監理不只是踩煞車！提四大政策主軸挺創新

金管會主委彭金隆7日於「2026台灣創投暨私募投資年會」致詞時表示，過去外界常認為金融監理扮演的是「煞車」角色，但金管會希望改變這樣的思維，就像一輛車除了需要穩健的煞車，更需要油門才能持續前進，因此金管會將以「安全與發展並進」作為金融監理的目標，在確保金融穩定下推動創新發展。他並提出金管會四大政策主軸，包含引導長期資金挹注創新、強化資本市場支持創新動能、營造友善金融創新環境，以及促進國際鏈結吸引國際資金。

根據金管會統計資料顯示，金融機構投入創投的家數與金額皆逐年提升。今年年3月與2024年比較，整體投資創投家數由131家成長至150家；轉投資金額由1,006億元成長至1,060億元。其中，保險業家數增加20家、金額增加8億元；金控業家數持平、金額增加34億元；銀行業家數持平、金額增加7億元；證券業家數減少1家、金額增加5億元。

金融機構合計持股比例則從2014年的22.00%、2019年的54.55%，一路提升至2024年的58.18%，十年間提升了36.18個百分點，顯示金融業已成為創投創新市場不可或缺的資金來源。

彭金隆指出，為進一步利用金融力量支持創新，金管會四大政策面向推進。一是引導長期資金挹注創新，金控與保險法規大幅鬆綁，原先保險業投資永續型創投比例為不超過25%，且需在創投公開發行後降至10%，創投公會建議維持投資比例，因此保險業將研議修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，明定保險業所持有的創投股票無需強制出售。

其他已鬆綁的規範例如，過去金控旗下創投子公司投資單一非上市櫃公司面臨已發行股份15%的上限，鬆綁後針對文化創意、新創重點及六大核心戰略產業放寬至新台幣1.5億元上限，其他產業則放寬至5,000萬元上限；保險業則是投資未限產業之創投（500億元內），風險係數由33.75%大幅降至17.25%，以及透過私募股權（PE）與創投（VC）投資特定項目之風險係數亦同步調降，其中混合標的降至17.25%、基礎建設降至10.18%、公建與社福降至1.28%；投資取得國發會資格函之PE限額，可由資金的20%提高至25%。

二是強化資本市場支持創新動能，例如金管會正透過「亞洲那斯達克計畫」，攜手證交所與櫃買中心推動多項制度開放，結合台灣企業創投特有的「母雞帶小雞」優勢，打造新創籌資中心；創新板交易也於去年1月6日全面開放全體投資人參與，以及創投上市櫃條件鬆綁，創投掛牌後的投資門檻由原本的70%調降至60%。

彭金隆表示，創新板最大的改變，在於不再以獲利作為主要上市條件，而是採市值標準，更重視企業未來成長潛力。至於創投尚未投資前的資金運用規範，金管會將再與經濟部協商，評估是否配合修正《創業投資事業輔導辦法》。

三是營造友善金融創新環境，彭金隆提到，金管會近期將研議修正《金融科技發展與創新實驗條例》，擴大金融科技創新實驗範圍，也持續鼓勵新創與金融機構合作推動示範案。近兩年示範案件數創下新高，今年也開始主動向市場介紹具代表性的成果，希望提高金融科技新創的能見度。同時，金管會也持續推動金融科技創新基地（FinTechSpace）發展，除台北外，高雄也設有據點，目前已推動第二、第三階段輔導計畫。過去兩年，他親自與約60家進駐新創團隊一對一交流，希望了解業者需求，打造更友善的金融創新環境。

四是整合金融業界力量，推動「金融大回饋」計畫。彭金隆表示，金融總會成立金融科技產業發展聯盟後，目前正推動結合國發基金成立金融科技創新基金，並由兆豐金控發起整合各金控旗下創投，以類似銀行聯貸模式共同投資金融科技新創，集結資源支持產業發展。