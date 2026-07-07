探討亞洲投資趨勢、海外布局策略 資誠永續會論壇：投資亞洲面面觀

資誠新世代企業家永續會於日前舉行「邁向巔峯 成就永續」論壇，主題為「投資亞洲面面觀」，邀集專家及企業領袖共同探討亞洲投資趨勢、台日併購發展及企業海外布局策略。論壇籌備團隊由永續會成員隴華電子總經理王雅萱、天瑞企業行銷經理陳亭君，以及 PwC Taiwan 市場長林一帆共同協力完成。

普華國際財務顧問公司執行董事周容羽於論壇中探討台日併購趨勢與機會。周容羽分析，日本近年受資本市場改革、股東行動主義興起及企業接班需求帶動，併購市場持續活絡，2025年交易件數首度突破5,000件。隨著日本企業加速出售非核心事業與推動組織重組，市場釋出更多投資機會，為台灣企業創造投資契機。她表示，台灣企業應把握日本併購熱潮，透過強化治理、建立信任關係及強化整合能力，將投資意願轉化為實際成長動能，進一步提升全球競爭力。

中國信託銀行泰國子行LH Bank個人金融策略績效處副總經理謝煜鴻則於論壇中探討台灣企業出海的管理實務與金融韌性。他指出，在「中國＋1」策略及全球供應鏈重組趨勢帶動下，台商正加速布局東協市場，並同步深化美國等成熟市場經營，逐步建立兼顧成長動能與風險分散的雙軌發展模式。此外，他強調，企業海外布局不僅是市場版圖的延伸，更考驗跨國治理能力，須妥善因應勞工法規、多元文化管理及ESG實踐等課題，才能穩健提升國際競爭力。

論壇中也邀請資深媒體人矢板明夫分享「美中日台政經情勢」。他提到，儘管近期中東戰爭局勢與能源市場面臨不確定因素，台灣相關產業仍展現一定韌性，其中高科技產業的發展備受關注。他進一步指出，地緣政治、區域安全情勢與國際合作關係的變化，均將持續影響企業投資決策與市場信心。

在綜合與談中，由 PwC Taiwan市場長林一帆擔任主持人，與普華國際財務顧問公司執行董事周容羽、 中國信託銀行泰國子行LH Bank個人金融策略績效處副總經理謝煜鴻、資深媒體人矢板明夫，共同探討企業面對未來投資環境時應具備的策略思維與因應之道。

資誠新世代企業家永續會榮譽會長、同時也是資誠聯合會計師事務所所長暨策略合作事業執行長徐聖忠表示，由本次論壇可發現，愈來愈多台灣企業透過併購取得關鍵技術、市場與品牌。無論是台灣企業積極前進日本市場，或是布局美國與東南亞等新興成長區域，也都顯示出台灣企業已從過去的被動參與者，逐步成為全球產業發展的重要推動力量。

然而，在地緣政治、供應鏈重組及產業轉型加速的環境下，機會與挑戰也同步增加，企業不僅要具備掌握商機的能力，更要建立因應變局的韌性。面對全球經濟版圖快速重組，企業唯有兼具國際視野、經營韌性與轉型能力，才能在變局中掌握機遇，持續創造長期價值。