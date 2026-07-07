2026花旗全球義工日 「手」護台灣三部曲

花旗銀行近日於台灣盛大舉辦一年一度的「花旗全球義工日」，透過串聯生態保育、社會關懷與移工關懷三大議題，再次展現花旗「手」護台灣、與這片土地共同成長的堅定承諾。花旗全球義工日是花旗全球最具代表性的年度志工盛事，也是屬於每一位花旗員工共同參與的重要活動。花旗始終鼓勵所有同仁踴躍投入志工服務，攜手將關懷與熱情化為實際行動，讓這項深具意義的活動一年比一年凝聚更多力量、發揮更大的社會影響力，持續為社會注入溫暖與正向能量，實踐深耕在地的企業精神。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「花旗全球義工日深耕台灣已堂堂邁入第21年，義工足跡上山下海遍布全台，透過舉辦理財教育營隊、淨灘活動、走入偏鄉校園說故事，以及陪伴高齡獨居長輩等多元活動，持續貢獻心力。每年六月，花旗同仁更與全球夥伴共襄盛舉，不分國界，共同參與這場意義非凡的盛事。今年，花旗義工們齊心協力，一方面守護大台北的母親河，新店溪的生態環境，另一方面則透過協助陽光基金會募集二手書，並與台灣攸惜關懷協會及One-Forty合作，進行公共空間清潔維護與移工教材包裝等活動，共同守護這片我們成長的土地。」

「手」護台灣三部曲，首部曲自六月初正式展開。花旗同仁化身為「新店溪生態守護者」，深入大台北的母親河—新店溪，透過實際行動守護其珍貴的生物多樣性。緊接著，花旗也攜手陽光社會福利基金會發起「舊書募集」活動，鼓勵同仁將家中閒置書籍捐出，讓知識得以延續並創造新的價值。此次活動共募集到逾800本二手書，這些書籍將透過合作平台進行義賣，所得款項將全數捐贈予陽光基金會，作為燒傷及顏損朋友的重建基金，為弱勢群體帶來溫暖與希望。

守護台灣的第三部曲，花旗義工攜手獲得花旗基金會「全球創新挑戰」2024及2025年資助的台灣攸惜關懷協會與One-Forty。花旗義工秉持「弱弱相助」的理念，不僅與台灣攸惜關懷協會共同進行公共空間高壓清洗及物資整理，更藉此機會，協助街友重拾自信與經濟獨立，並將這份愛心擴散至全台各地。不僅如此，花旗更招募同仁擔任「移工教材整理志工」，協助包裝與整理移工們的學習教材及物資，確保這些寶貴的學習資源能順利送達每一位需要的人手中，幫助他們建立更多未來的選擇與可能性。

「花旗全球義工日」是花旗集團全球性的年度重要活動。從早期的為弱勢家庭募集物資，到近年來聚焦於舊鞋捐贈海外弱勢、支持狗醫生陪伴、糧食安全、海洋廢棄物清理，再到今年的河川生態保育，活動主題緊扣台灣社會與環境脈動，展現花旗與這片土地共同成長的深厚承諾。