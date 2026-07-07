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幣託發布穩定幣結算方案 徵求十家企業加入首波試用計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
幣託集團推出專為機構打造的穩定幣結算服務「Bito.ONE」，號召10家企業參與首波試用計畫。幣託集團／提供
幣託集團推出專為機構打造的穩定幣結算服務「Bito.ONE」，號召10家企業參與首波試用計畫。幣託集團／提供

幣託集團（BitoGroup）7日宣布，正式推出企業級虛擬資產核心品牌「Bito.Enterprise」，涵蓋眾多企業級服務，首先重磅推出專為金融機構打造的穩定幣結算服務「Bito.ONE」，希望與各大銀行共同協助台灣企業在國際貿易方面，獲得更多元、更便利的金流服務。目前幣託已與四家金融機構展開先導計畫，更進一步號召10家企業參與首波試用計畫，盼能攜手產業關鍵夥伴共建虛擬資產閘道，接軌全球金融體系。

幣託集團（BitoGroup）創辦人暨執行長鄭光泰表示，幣託深耕台灣虛擬資產產業逾13年，深知區塊鏈技術所帶來的創新、透明與便利，在產品開發過程中，我們發現許多企業與機構渴望接軌 Web3 應用，卻因複雜技術、資安疑慮或合規門檻而卻步。

在《虛擬資產服務法》正式三讀後，法規與市場信心逐漸成熟，我們推出企業級虛擬資產核心品牌「Bito.Enterprise」，以開放式服務為技術核心，讓任何金融機構與企業皆能快速串接從 Web2 跨入Web3最有可能導入的場景，包括穩定幣收付、點數換幣及加密貨幣支付。

台灣身為全球貿易重要的一環，2025年台灣進出口總值高達1.12兆美元，創下歷史新高，幣託預期穩定幣收付將成為未來國際貿易剛性需求。為協助台灣企業與主流金融體系無縫接軌跨國貿易趨勢，「Bito.ONE」穩定幣結算服務，提供與美元1:1錨定的穩定幣交換方式，大幅降低跨國商務中的匯率波動風險。此外，該服務讓企業與金融機構無痛擴充多元收款方式，確保資金運作更具靈活度。

在金融體系整合上，「Bito.ONE」將與銀行共同打造完整的穩定幣收付模組，能無縫串接銀行內部系統，並且支援企業內部 ERP 串接的管理介面。在合規防護面，該架構全面導入全球 AML/CFT 標準，內建機構級幣流分析引擎，確保每筆收款皆能即時比對國際制裁名單並精準識別高風險來源；同時部署異常交易自動攔截與通報聯防機制，確保資金流動絕對安全、透明，強力支援銀行端的法遵稽核與監理查核。

對企業而言，過去在接觸虛擬資產時，往往對洗錢風險、合規界線有所疑慮。透過「Bito.ONE」穩定幣結算服務，企業可直接透過幣託合作銀行開通穩定幣收付服務，即可在最熟悉的管理介面中，無痛新增穩定幣多元收付管道，無需操作複雜的區塊鏈錢包。企業財會部門無須大幅變更既有對帳邏輯，也能在合規的框架下完成虛擬資產與法幣的交換與結算。此外，該方案提供 1:1 美元錨定的機制，讓企業能從容應對跨國貿易中的匯率波動風險，更能精準掌握全球商務的數位先機。

幣託目前已與四家金融機構啟動先導計畫，為進一步豐富商業應用場景，即日起正式募集10間企業加入「首波試用計畫」，共同推動國際貿易虛擬資產移轉的技術升級。歡迎有意布局數位貿易的機構，前往Bito.ONE 網

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