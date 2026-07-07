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這件事？讓元大金小股東欣喜雀躍
元大金（2885）早盤股價再創新高，首度站上「7」字頭，更令小股東欣喜雀躍的是，元大金股價直追中信金（2891），早盤元大金股價最高價為71.9元，而中信金最高價為72.2元。
元大金前五月累計稅後純益達290.6億元，年增率高達200.1%，每股稅後純益（EPS）為2.18元。受惠於台股交投熱絡，元大證券經紀業務手續費收入大增，帶動元大金控及旗下五大子公司獲利皆創下歷年同期新高。
中信金前五月累計合併稅後純益達347.9億元，創下歷年同期新高，年成長率為17%，每股稅後純益（EPS）為 1.78元。這波亮眼成績主要由銀行與保險雙引擎帶動：中國信託銀行受惠於放款量成長及財富管理業務爆發，前五月稅後純益達269.45億元（年增 17%）。台灣人壽前五月稅後獲利為86.81億元。
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