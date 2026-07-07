這件事？讓元大金小股東欣喜雀躍

2026年上半年上漲136.84%成為最賺錢的台股ETF群益臺灣加權正2（00685L），7日分割後恢復交易，由於是1拆分為24分割，因此恢復買賣參考價落在12.75元，今早盤以13.09元開出，僅交易半小時的成交量已逼近50萬張，00685L不僅成為市場上最便宜的台股正二ETF，也是今日早盤人氣王。

2026-07-07 09:37