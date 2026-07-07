暑假出國熱潮再起 華南產旅綜險保障一次到位

隨著暑假正式到來，國人出國旅遊市場全面升溫，不少家庭趁著暑假安排親子旅遊，學生族群規劃畢業旅行，上班族也利用特休前往日本、韓國、東南亞及歐美等熱門旅遊目的地。根據觀光及航空市場觀察，今年暑假各大航線載客率持續攀升，尤其日本因匯率因素及航班增加，仍穩居國人最熱門旅遊國家之一。然而，旅遊人潮增加，也代表班機延誤、行李遺失、旅程取消及海外突發疾病等風險相對提高，如何提前做好風險規劃，成為民眾出國前的重要課題。

華南產險表示，近年旅遊風險已由過去單純的意外事故，逐漸延伸至航空營運異常、極端氣候、海外傳染病及高額醫療費用等多元面向，因此旅行保險也從傳統旅平險，發展為涵蓋旅行平安險、海外旅行不便險、海外突發疾病及海外急難救助等完整保障的「旅行綜合保險」，提供旅客更全面的保障。

近年全球各地因天候因素、航空公司調度及空中交通壅塞，班機延誤事件仍時有所聞，尤其暑假旺季航班密集，一旦班機異動，往往影響後續住宿、交通及行程安排。華南產險「旅行綜合保險」提供班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤及行李損失等旅行不便保障，協助旅客降低額外支出造成的損失。

值得一提的是，保戶只要於線上投保時預先填寫完整航班資訊，當符合班機延誤理賠條件時，系統將主動發送通知，只需依流程上傳登機證等相關資料，即可快速完成理賠申請，大幅提升理賠便利性，讓旅客在旅途中遭遇突發狀況時，能夠更有效率地獲得保險服務。

除了旅行不便保障外，海外醫療更是近年旅客最關心的議題。後疫情時代，各國流感、新冠肺炎、麻疹、百日咳及其他法定傳染病仍不時發生，加上歐美、日本等地醫療費用普遍高昂，一旦旅途中因突發疾病就醫，往往需要支付可觀醫療費用。華南產險「旅行綜合保險」提供可選擇納入法定傳染病保障的海外突發疾病保障，旅客於海外因突發疾病接受門診、急診或住院治療時，可依保單約定申請醫療費用補償，降低海外醫療支出壓力。

針對國人最常前往的日本及韓國，華南產險更加碼提供「定期班機（經濟艙）醫療轉送」無上限加值服務。若保戶因突發意外事故需返台接受治療，可透過專業海外緊急救援機制安排醫療轉送，協助保戶安全返國，免於擔心高額醫療轉送費用，提供更完善的海外照護服務。

除了醫療保障之外，華南產險持續與 IC Care 線上醫療諮詢平台合作，凡符合活動資格之保戶，即可免費享有24小時線上醫療諮詢服務。當旅客於海外身體不適或需就醫時，可即時透過平台向臺灣醫師進行線上諮詢，獲得專業醫療建議，有效降低語言隔閡帶來的不便，也讓海外醫療更即時、更安心。

考量暑假為家庭親子出遊旺季，華南產險亦推出未滿15足歲兒童海外純醫療保障方案，保障重點著重於意外傷害及海外突發疾病醫療費用，家長亦可依需求搭配旅行不便險，提供孩子更符合實際需求的旅遊保障，打造全家安心出遊的防護網。