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金融生技撐盤台股重回5日線 新台幣32元附近窄幅波動

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股今早由金融股和生技股撐盤，加權指數重新站回5日線；新台幣匯價以32.03開盤，小貶0.5分。早盤新台幣在32元附近窄幅波動。

匯銀指出，今早美元指數仍維持高檔區，Fed主席華許在辛特拉的演說不若6月FOMC時鷹派，他表示Fed未來將不再提供利率前瞻指引，而是根據每次FOMC會議前的最新經濟數據進行決策，強調決策官員應在會議中充分討論，而非提前向市場預告政策方向，至少在短時間內仍將有點陣圖。

今年以來累計外資賣超台股已破1.1兆元新台幣，央行首季在外匯市場淨賣匯約125億美元，連2季淨賣匯。

台股 FOMC 央行

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最便宜的台股正二 ETF 來了！ 00685L 恢復交易 萬元即可入手一張

群益臺灣加權正2（00685L）今年上半年上漲136.84%，為最賺錢的台股ETF，7日分割後恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，早盤以13.09元開出，早盤成交量一舉衝破40萬張，不僅成為市場上最便宜的台股正二ETF，也是早盤人氣王。

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