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公股4金2銀非主管薪資出爐　第一金中位數147萬居冠

中央社／ 台北7日電

根據上市公股4金2銀揭露去年非擔任主管職務的全時員工資訊，第一金擠下去年排名前2名的合庫金、兆豐金，員工薪資中位數達新台幣147.3萬元居冠，相較2024年增加5.06%。

根據公開資訊觀測站揭露的去年上櫃公司非擔任主管職務全時員工薪資統計，整體金融保險業員工薪資平均數達159.2萬元，平均每股盈餘（EPS）達2.67元。

根據統計，以較能反映基層員工薪資水準的中位數觀察公股4金2銀員工「薪」情，第一金以147.3萬元排名第1、年增5.06%；彰銀145.5萬元居次、年增4.6%；合庫金144.6萬元排名第3、年減0.41%；兆豐金144.2萬元、年減0.28%；台企銀133.2萬元、年增7.59%；華南金132.2萬元、年增6.1%。

若改以平均數觀察，兆豐金以169.2萬元續居首位、年減0.76%；第一金162萬元居次、年增5.26%；彰銀155.8萬元排名第3、年增4.28%；華南金152.9萬元、年增5.96%；合庫金152.5萬元、年減0.59%；台企銀146.3萬元、年增5.03%。

值得注意的是，與各民營金控薪資水準相較，包括第一金、彰銀、合庫金、兆豐金員工薪資中位數均優於各民營金控；不過若從薪資平均數比較，排名公股首位的兆豐金落後於中信金的182萬元、國泰金的177.6萬元、富邦金的172.7萬元及元大金的171萬元。

薪資 第一金 兆豐金

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