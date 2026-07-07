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央行Q1淨賣匯125億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（6）日公布今年第1季在外匯市場干預數據，央行連二季呈現「淨賣匯」，首季央行「淨賣匯」125.9億美元。主要是外資在3月賣超台股逾9,000億元。

央行外匯局局長蔡烱民表示，6月外資在台股賣超金額較大，約新台幣5,800億元，因此，央行進場拋匯提供美元流動性，造成外匯存底金額下降。

市場關注進入7至8月股利發放旺季，外資是否會在領到股息後持續匯出？蔡烱民表示，外資領取股利後的行為並非單一路徑。雖然每年約有100至200億美元的股利發放，但這些資金不一定會立即離開市場。若外資在市場上找到符合其預期價格的投資標的，他們很可能將股利直接用於再投資，而非匯出。此外，國內幾家大型企業如台積電、聯發科等，均已將股利分次發放，削弱了集中在7至8月所造成的短期壓力。

央行 外資 中央銀行

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