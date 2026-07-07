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保費淨流出 一年首見 保戶解約轉戰股市
台股頻創高，市場資金持續流向股票、ETF等投資商品，部分原本將資金配置於保單的保戶選擇解約轉戰股市。保發中心最新統計顯示，壽險業今年5月總保費收入2,636億元、保險給付金額2,687.5億元，單月保費淨流出51.4億元，終止自去年6月以來連續11個月保費淨流入紀錄。
另一方面，5月保險給付件數再度突破700萬件，顯示壽險業仍維持「高收入、高給付」趨勢。
保發中心資料顯示，今年5月壽險業總保費收入為2,636億元，較去年同期1,936.2億元，年增36.1%；5月保險給付金額為2,687.5億元，年增14.7%，單月保費淨流出51.4億元，是自2025年5月以來，再度出現單月保費「入不敷出」的情形。若觀察累計表現，今年前五月總保費收入達1兆3,131.7億元，保險給付金額則達1兆2,054億元，累計保費淨流入仍有1,077.7億元。
今年5月保險給付件數達706.5萬件，雖低於3月創下的728.8萬件歷史新高，但仍是今年第二高。
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