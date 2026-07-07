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門診手術理賠爭議 保險業擔心個案變通案

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

保險公司剛走出「防疫險」陰影沒幾年，對於手術從住院變門診的舊保單理賠問題，可說戒慎恐懼，保險公司擔心，一旦個案變通案，將是財務無底洞。

據了解，保險公司目前對於一些以前要住院、現在不用的手術，已採「個案融通」，但對於「通案」作法，仍不願輕易鬆口，原因就是在新冠疫情期間，產險公司因防疫保單吞下慘痛教訓。

壽險業高層表示，保險公司不是不在意保戶，所以已有個案融通作法，但現在無法白紙黑字寫下來做通案處理，是怕道德風險難防。一家壽險業者也說，「一旦變通案，保戶要醫生寫什麼手術就賠，那就是災難的開始」。

商業保險是長期契約，如果不依保單條款做理賠，會破壞契約精神，造成財務負擔。壽險業者表示，當初防疫險就是通案，那是一年期保單忍忍就算了，醫療險很多都是長年期，一旦變通案，會擔心變成財務無底洞。

該人士表示，如果要把防疫險套到現在的醫療險，當然可能最嚴重情況就是把保單條款理賠條件中的「住院」兩字拿掉，只要有醫療事實全都賠，這樣做保險公司當然不可能接受。

知情人士說，保單種類很多，所以才需要符合對價衡平與公平合理原則，正面表列出可以理賠的手術項目或處置，不可以的就跟民眾講清楚。如果保戶想要有保障，就重新買門診處置有理賠的保單，或是以附約方式，付保費由保險公司納入保障範圍，這樣會比較公平。

壽險業 保單 醫療險

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