快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

門診手術理賠爭議有解 金管會將與衛福部研擬共同認定標準

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導
為化解住院手術改為門診手術，舊保單理賠爭議，金管會與衛福部共同研商對策，打算研擬一套共同認定標準，找出像白內障手術一樣，沒住院也會理賠的其他手術或處置，如鼻中隔彎曲手術等，讓保戶、保險公司及醫療機構有所遵循。 聯合報系資料照
為化解住院手術改為門診手術，舊保單理賠爭議，金管會與衛福部共同研商對策，打算研擬一套共同認定標準，找出像白內障手術一樣，沒住院也會理賠的其他手術或處置，如鼻中隔彎曲手術等，讓保戶、保險公司及醫療機構有所遵循。 聯合報系資料照

為化解住院手術改為門診手術，舊保單理賠爭議，金管會與衛福部共同研商對策，打算研擬一套共同認定標準，找出像白內障手術一樣，沒住院也會理賠的其他手術或處置，如鼻中隔彎曲手術等，讓保戶、保險公司及醫療機構有所遵循。

金管會6月10日已先邀集保險公司了解現況，上周再與衛福部召開會議，將業者反映問題轉交衛福部，盼透過醫療統計資料，建立客觀判斷依據。例如，若某項手術已有八、九成採門診施行，且實務上，保險公司已採「個案融通」理賠，即可作為是否納入共同認定標準的重要參考。

金管會主委彭金隆日前在立法院答詢時曾針對舊保單處理，提出兩原則：「對價衡平」與「公平合理」。知情官員表示，未來共同認定標準，將依循兩原則制定。「對價衡平」是指，若保險公司當初設計費率時，已將相關疾病風險納入，事後就不能因醫療技術改變，拒絕理賠。「公平合理」是指，不能因醫療進步，就讓保戶獲得原契約沒有約定的保障，讓保險公司承擔當初無法預見的風險。

知情人士表示，目前各家保險公司雖多已有個案融通機制，但理賠標準不盡相同，保戶往往無法預期同樣情況是否能獲理賠，因此，主管機關盼逐步建立一致性的通案機制，避免理賠標準因公司而異，未來也可能採「正面表列」方式，直接列出可適用理賠的手術及處置項目，並對應健保各項術式代碼，只要符合公告術式即可適用共同認定標準，不符合者則仍依保單契約辦理。

目前白內障手術是最具代表性的案例，雖多數患者不需住院，但保險公司多可理賠，未來除白內障手術，包括鼻中隔彎曲手術等其他因醫療進步而改採門診的手術或處置，也可望納入評估。不過，由於涉及醫療專業判斷，不同醫師看法未必一致，因此盼由衛福部提供客觀數據佐證，之後就可以坐下來談。

如此一來，不僅有助降低理賠爭議，也能讓醫師、保戶及保險公司，都有更一致的依循標準。

衛福部 保單 彭金隆

延伸閱讀

保險小百科／海域活動綜合險 特定事故有理賠

子宮肌瘤長期困擾…部立新營醫院跟進大醫院 供自費口服藥有望免手術

《「我是有錢人」迷思801》擔心勞保破產的年輕SOHO族 該如何加強自己的保障？

生產不順救濟周數調降 賠償金盼隨物價調整

相關新聞

台股財富效應分化 內需未雨露均霑

台灣股市今年牛氣沖天，創造驚人財富效果，對提振內需市場幫助有多少？雖然主計總處五月底大幅上修全年民間消費成長率為百分之三點六，但學者觀察，主要消費力道在精品等高檔商品，且投資人在股市賺的錢可能又投入錢滾錢或密集出國旅遊，甚至拿去買房，分配到國內消費恐怕不如想像多。

布局海外 台灣富豪 搶購東京不動產

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。

台股「牛氣」外溢！餐飲業績最亮眼 零售買氣穩

今年以來台股飆漲，內需市場並未因此全面受惠，僅餐飲業者業績成長幅度最明顯。業者表示，投資人在股市獲利後，聚餐、請客慶祝是最快速反應的需求，因此獲益較多。

台新銀做公益16年 育幼院童感謝吳東亮

台新銀行公益慈善基金會連續十六年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去年活動中，雲林信義育幼院提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲六十萬元公益金支持，該計畫是讓院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。