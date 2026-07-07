金融共好論壇22日登場／金管會：控管風險 鼓勵創新

金管會表示，金融業是講究「信賴」的產業，建立在社會大眾長期的信任與支持之上，面對數位科技的快速演進，金管會積極推動「發展」與「安全」並進，在風險可控的同時鼓勵創新，實現更包容、公平及國際的金融科技生態環境。

2026金融共好論壇將於22日登場，金管會主委彭金隆將出席致詞，銀行局長童政彰並進行專題演講，題目為「智慧金融升級友善金融」。論壇並邀集產、官、學界，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。

在鼓勵金融創新「發展」的面向，金管會2023年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」，已在「優化金融科技法制與政策」、「深化輔導資源與人才培育」、「推廣金融科技技術與應用」及「提升金融包容性及數位金融普及」等四大面向取得具體成果，提升民眾金融生活之便利性與金融服務品質。

金管會於2025年11月13日發布「數位金融服務包容性指引」，聚焦「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」等三大面向，引導金融業者關注不同族群之數位使用需求，完善數位金融服務的各項設計。

金融服務創新同時，詐騙新手法也層出不窮，「詐欺犯罪危害防制條例」於2026年1月21日修正公布，其中金融章相關修正條文建立「疑似詐欺被害人保護」、「跨業照會」、「跨機構科技分析平台」、「跨業聯防通報」等四項機制，完備跨機構、跨業別、跨公私部門合作之法制基礎，使金融防詐措施更快速、更精準、更有效。

為了因應不斷演變的外部威脅，金管會除了2020年8月發布「金融資安行動方案」、2022年12月發布「金融資安行動方案2.0」，2025年12月進一步研訂「金融資安韌性發展藍圖」，目標建構「可預測、可防禦、可復原」的金融生態系，持續強化金融資安生態體系與營運韌性，進而提供社會大眾兼具安全、便捷與多樣化之金融服務。