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人民幣兌台幣 近十年高點
去年下半年以來，人民幣兌美元匯率持續走升，同期間，新台幣兌美元卻一路走貶。一升一貶之下，此波人民幣兌新台幣匯率，從去年下半年以來，升值幅度超過15%。臺灣銀行人民幣兌新台幣即期匯率（賣出）昨（6）日來到4.742，創下2016年7月以來近十年新高。
今年上半年，人民幣兌美元呈走升趨勢，即期匯率升值2,038個基點，升值幅度達2.9％；中間價方面，今年上半年累計升值3.1％。顯示大陸官方對於人民幣持續升值，採取較以往更寬容的態度。
年初以來，在美元指數小幅上漲3％左右背景下，人民幣兌美元不貶反升，主要推動因素包括外部經貿環境持續回穩，在全球AI投資熱潮等帶動下，大陸出口增速顯著加快，而中東局勢對大陸經濟影響不大，這些都對人民幣匯率提供重要支撐。
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