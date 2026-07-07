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台新新光金送愛 轉動「騎跡」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控董事長吳東亮（左一）及台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬(右一)，頒發伴手禮及獎勵加菜金期勉信義育幼院童，董事長邱維銘（左二）及院長王僕旺(右二)代表接受。台新新光金控／提供
台新新光金控董事長吳東亮（左一）及台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬(右一)，頒發伴手禮及獎勵加菜金期勉信義育幼院童，董事長邱維銘（左二）及院長王僕旺(右二)代表接受。台新新光金控／提供

台新銀行公益慈善基金會已連續16年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在2025年第16屆的活動中，雲林信義育幼院所提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲得60萬元的公益金支持。為執行該計畫，院童7月1日自雲林騎單車北上，昨（6）日騎單車到達台新新光金控大樓，並由信義育幼院董事長邱維銘代表致贈感謝狀予台新新光金（2887）董事長吳東亮，19位院童以直笛吹奏《感謝你的愛》表達滿滿的感謝。

吳東亮表示，台新新光金多年來持續透過「您的一票，決定愛的力量」公益活動，協助台灣的中小型社福團體推動多元公益服務，雲林信義育幼院自2010年起四度獲選，累計獲得210萬元公益金支持，陪伴許多弱勢兒少穩定成長。透過支持信義育幼院，看見院童勇敢挑戰自我、進一步回饋社會，更加深信公益最大的價值，在於讓善的力量持續循環與擴大。吳東亮也感謝集團內各公司的志工一路陪同信義育幼院的院童同行，共同實踐台新新光金回饋社會的永續承諾。

此次信義育幼院「少年騎跡．築夢工坊」計畫，除了完成單車挑戰外，也結合餐飲職能學習與公益服務。邱維銘表示，在台新銀行公益慈善基金會媒合安排下，院童沿途前往老人照顧、身心障礙服務及獨居長者關懷等社福據點投入服務，邱維銘特別感謝基金會多年來持續支持育幼院推動多項計畫，也感謝台新新光金控及各子公司志工一路陪伴、加油打氣，讓孩子們有信心將這份愛延續下去，成為未來幫助他人的力量。

此次信義育幼院執行「少年騎跡．築夢工坊」期間，由台新銀行、新光人壽、台新證券等子公司志工，分別在雲林、新竹、新北及台北接力陪伴院童，協助交通引導、公益服務及活動支援，以實際行動陪伴孩子們完成這段充滿挑戰與意義的旅程。

「您的一票，決定愛的力量」舉辦至今邁入第17屆，16年來已接觸4,668家次的社福團體，長期支持全台社福團體推動創新公益服務。基金會未來更將持續串聯起多方資源，深化公益參與，陪伴更多社福團體的受助對象勇敢追夢。台新新光金控將持續以「認真、創新、永續」的企業精神，攜手各界共創更具溫度與影響力的永續未來。

台新新光金 吳東亮 公益

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