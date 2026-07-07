花旗領航數位資產創新

全球金融市場加速邁向數位化，區塊鏈、代幣化資產與數位貨幣已成為國際大型銀行布局的重要戰略。花旗銀行不僅已在全球推出「花旗代幣化服務（Citi Token Services）」，更預計今年推出加密貨幣託管服務，首波將支援比特幣保管，並同步推動代幣化存託憑證（Digital Depositary Receipts, DDR）等創新產品，希望建立傳統金融與數位金融融合的新生態。

花旗金融服務事業群數位資產及客戶關係主管Mark Attard日前訪台時表示，隨著全球資金流動、支付結算及資產管理模式快速轉型，花旗已投入區塊鏈與數位資產技術超過五年，未來所有發展方向都將圍繞客戶需求，透過代幣化技術提升跨境支付效率、資金流動性及資產管理能力。以下為問答內容：

問：花旗金融服務事業群的數位資產策略為何？

答：我們已推出花旗代幣化服務，並積極建構數位資產保管能力及連結新的區塊鏈網路。透過花旗代幣化服務，協助客戶在特定市場和貨幣中，實現近乎即時的全天候（24/7）資金流動性轉移。我們正在推動支付基礎設施現代化、提升擔保品流動性，並建構與商業生態圈發展方向一致的能力。

問：您能分享花旗如何擴展區塊鏈，包括數位資產保管能力的實例嗎？

答：花旗代幣化服務，作為一個私有許可型區塊鏈，已在全球五個市場上線，支援美元和歐元資金流。這些市場包括美國、英國、香港、新加坡和都柏林，將持續擴展至更多市場和幣別。我們觀察到客戶使用率逐漸提高，每天有數百個客戶透過代幣化存款轉移近10億美元。

我們正在投資數位資產保管並提升系統的發展，致力於成為一站式保管機構，預計將於今年稍後推出加密資產保管服務，並將從比特幣資產開始提供服務。

問：花旗如何看待代幣化對各種資產的發行、持有和轉讓方式所帶來的變革？

答：我們視代幣化為一股變革力量，特別是在提升全球資產管理的效率方面。有鑑於花旗廣泛的國際業務網絡，代幣化（特別是透過花旗代幣化服務）能夠解決時差和交易截止時間等挑戰，實現24/7的流動性和支付功能。這項能力預計將擴展到代幣化證券，允許延長交易時間並有效利用擔保品進行結算和保證金管理。最終，在既有的監管框架內推動代幣化，將顯著改善營運效率。

問：花旗近期宣布推出「代幣化存託憑證」，您能進一步說明此模式的實際運作方式嗎？

答：我們推出了代表私人公司股份的DDR，並成功為花旗投資的公司Kaleido，完成了首次發行。這創舉為全球首例，由一家全球性銀行同時代表私人公司的代幣化存託憑證的發行機構和保管機構。

隨著首次公開發行的運作時程拉長，私人公司正尋求其他途徑獲取資金流動性，而非透過零碎的次級市場。這項創新旨在確保發行人能有效率地進行分配和轉讓，而無需公開上市或改變其潛在所有權。公司在擴大投資人接觸範圍的同時，仍能保有對投票權的控制，並簡化股權結構表管理。

問：在這個不斷演進的生態系統中，花旗如何與金融科技公司及其他數位企業合作？

答：花旗已與Coinbase建立合作夥伴關係，以加強傳統金融與去中心化金融之間的橋梁，並隨著客戶需求的發展，持續評估我們在穩定幣和數位資產生態系統中的角色。

我們的策略通常包含「自建或外購」分析，在有重大共同開發或策略結盟的情況下，我們會透過股權投資，參與策略性投資計畫。這種多面向操作，包括合作、整合和投資，讓我們能夠培養更深入的關係，並加速生態系統的發展。