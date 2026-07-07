台壽登全球百大保險品牌

品牌影響力享譽國際。中信金控（2891）子公司台灣人壽憑藉卓越營運績效、創新數位服務，九度榮登英國品牌顧問公司《Brand Finance》「2026全球百大最有價值保險品牌（Brand Finance Insurance 100 2026）」；更九連霸全球品牌獎（Global Brands Awards）、國際財經獎（International Finance Awards）最佳壽險公司殊榮。

台壽亦蟬聯商業界最高榮譽亞太史蒂夫獎（Asia-Pacific Stevie Awards）金銀銅大滿貫肯定，今年已斬獲國內外22項大獎。

《Brand Finance》為國際品牌調查權威機構，每年針對全球跨領域、逾6,000家企業進行評比，台灣人壽以品牌價值13億美元、年成長達20%，名列「全球百大最有價值保險品牌」；此外，更囊括全球品牌獎「台灣最佳壽險品牌」、國際財經獎「台灣年度創新壽險公司」、「台灣最佳數位轉型壽險公司」、全球商業觀點獎（Global Business Outlook Awards）「台灣最佳壽險公司」、全球經濟獎（Global Economics Awards）「年度最佳壽險公司」與「最佳數位轉型壽險公司」，優異經營實力獲國際肯定。

台灣人壽專為業務員量身打造的數位輔銷工具「智能幫手2.0」，運用大數據整合客戶管理、精準名單推播及拜訪地圖等功能，摘下國際財經獎「台灣最佳數位轉型壽險公司」及亞太史蒂夫獎「數位轉型創新獎（金融業）—銅獎」；獨創的手遊型健康管理「TeamWalk」App鼓勵民眾培養運動習慣，今年升級2.0版，贏得全球經濟獎「最佳數位轉型壽險公司」殊榮；此外，首創「健康樂活管家」平台，獲亞太史蒂夫獎「健康促進方案創新獎—銀獎」。

台灣人壽為台灣第一家保險公司，以永續發展為核心，推動「卓越人才永續培育計畫」，建構涵蓋招募、培訓、輪調及導師輔導的完整發展機制，打造標準化、可複製的人才培育模式，勇奪亞太史蒂夫獎「人才發展創新獎—金獎」。