聽新聞
0:00 / 0:00
飛安疑慮 桃園置地廣場 國壽更改設計
國泰人壽位於高鐵桃園站後站、領航北路與青昇路的地上權開發案「置地廣場桃園B區興建工程」即將完工，卻疑似因超出航空四周建築限高而遭到桃園市政府建管處列管。
據了解，國泰人壽的商辦招租期程恐將延後，國泰人壽總經理林昭廷昨（6）日強調，飛安第一，希望可儘速釐清後續的變更設計方案。
置地廣場桃園B區是高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，國泰人壽斥資近百億元，規劃南、北各12及11樓作為辦公與商場大樓，為此產業專用區最後一塊拼圖。
國壽自2016年起委託吳姓建築師事務所依法辦理，2021年9月依法取得建造執照，並向桃園市政府建管處報備施工。
國壽原先預計今年底完工，明年開始招租，卻在今年5月底由國壽委外的營造單位申請使用執照時，被告知樓高不符合規定，遭桃園市政府建管處列管，工程完工時程恐將延後，但由於國壽仍在釐清相關規範，該案的成本尚未估算。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。