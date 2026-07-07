快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

國際關切…共軍潛射洲際飛彈落入太平洋 具「二次核打擊」能力

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

飛安疑慮 桃園置地廣場 國壽更改設計

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰人壽位於高鐵桃園站後站、領航北路與青昇路的地上權開發案「置地廣場桃園B區興建工程」即將完工，卻疑似因超出航空四周建築限高而遭到桃園市政府建管處列管。

據了解，國泰人壽的商辦招租期程恐將延後，國泰人壽總經理林昭廷昨（6）日強調，飛安第一，希望可儘速釐清後續的變更設計方案。

置地廣場桃園B區是高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，國泰人壽斥資近百億元，規劃南、北各12及11樓作為辦公與商場大樓，為此產業專用區最後一塊拼圖。

國壽自2016年起委託吳姓建築師事務所依法辦理，2021年9月依法取得建造執照，並向桃園市政府建管處報備施工。

國壽原先預計今年底完工，明年開始招租，卻在今年5月底由國壽委外的營造單位申請使用執照時，被告知樓高不符合規定，遭桃園市政府建管處列管，工程完工時程恐將延後，但由於國壽仍在釐清相關規範，該案的成本尚未估算。

國壽 桃園 國泰人壽

延伸閱讀

置地廣場桃園B區建案超出航空限高 國壽：維護飛安第一

置地廣場桃園B區建物超限高？ 國壽總林昭廷：飛安優先

國壽點數回饋 打造健康生態圈

三重第二行政中心進度與規畫配置曝光 可直通先嗇宮站

相關新聞

台股財富效應分化 內需未雨露均霑

台灣股市今年牛氣沖天，創造驚人財富效果，對提振內需市場幫助有多少？雖然主計總處五月底大幅上修全年民間消費成長率為百分之三點六，但學者觀察，主要消費力道在精品等高檔商品，且投資人在股市賺的錢可能又投入錢滾錢或密集出國旅遊，甚至拿去買房，分配到國內消費恐怕不如想像多。

布局海外 台灣富豪 搶購東京不動產

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。

台股「牛氣」外溢！餐飲業績最亮眼 零售買氣穩

今年以來台股飆漲，內需市場並未因此全面受惠，僅餐飲業者業績成長幅度最明顯。業者表示，投資人在股市獲利後，聚餐、請客慶祝是最快速反應的需求，因此獲益較多。

台新銀做公益16年 育幼院童感謝吳東亮

台新銀行公益慈善基金會連續十六年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去年活動中，雲林信義育幼院提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲六十萬元公益金支持，該計畫是讓院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。