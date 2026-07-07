飛安疑慮 桃園置地廣場 國壽更改設計

國泰人壽位於高鐵桃園站後站、領航北路與青昇路的地上權開發案「置地廣場桃園B區興建工程」即將完工，卻疑似因超出航空四周建築限高而遭到桃園市政府建管處列管。

據了解，國泰人壽的商辦招租期程恐將延後，國泰人壽總經理林昭廷昨（6）日強調，飛安第一，希望可儘速釐清後續的變更設計方案。

置地廣場桃園B區是高鐵桃園車站產專區的複合式商業開發案，國泰人壽斥資近百億元，規劃南、北各12及11樓作為辦公與商場大樓，為此產業專用區最後一塊拼圖。

國壽自2016年起委託吳姓建築師事務所依法辦理，2021年9月依法取得建造執照，並向桃園市政府建管處報備施工。

國壽原先預計今年底完工，明年開始招租，卻在今年5月底由國壽委外的營造單位申請使用執照時，被告知樓高不符合規定，遭桃園市政府建管處列管，工程完工時程恐將延後，但由於國壽仍在釐清相關規範，該案的成本尚未估算。